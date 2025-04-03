https://ria.ru/20250403/efimov-2009081509.html

Ефимов: началась проходка третьего ствола для станции метро "Достоевская"

Ефимов: началась проходка третьего ствола для станции метро "Достоевская" - РИА Новости, 03.04.2025

Ефимов: началась проходка третьего ствола для станции метро "Достоевская"

В Москве на строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метро началась проходка третьего вертикального ствола, для его сооружения которого используют... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:12:00+03:00

2025-04-03T14:12:00+03:00

2025-04-03T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве на строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метро началась проходка третьего вертикального ствола, для его сооружения которого используют стволопроходческий комплекс "Екатерина", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для строительства 13-й станции на действующей Кольцевой линии московского метро будет сооружено семь стволов разного назначения: два из них уже используются для подачи техники и материалов на глубину заложения комплекса, третий предназначен для вентиляции обходных тоннелей. Комплекс "Екатерина" создаст ствол диаметром более шести метров и глубиной около 44 метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомлпекса.В сообщении уточняется, что также предстоит установить 44 постоянных и два временных железобетонных кольца.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что при строительстве "Достоевской" применяют средства малой механизации. При этом работы осложняет наличие в месте заложения станционного комплекса грунтовых вод.Станция "Достоевская" Кольцевой линии метрополитена разместится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Она обеспечит пассажирам дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ходе работ по строительству станции "Достоевская".

https://ria.ru/20250403/efimov-2009077152.html

https://ria.ru/20250403/moskva-2008999982.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы