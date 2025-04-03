https://ria.ru/20250403/dugin-2009185149.html
МГУ запустил курс Дугина по вестернологии
МГУ запустил курс Дугина по вестернологии - РИА Новости, 03.04.2025
МГУ запустил курс Дугина по вестернологии
На факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова запустили курс "Введение в вестернологию. Политический аспект" философа, профессора, доктора социологических РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:27:00+03:00
2025-04-03T18:27:00+03:00
2025-04-03T18:27:00+03:00
александр дугин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова запустили курс "Введение в вестернологию. Политический аспект" философа, профессора, доктора социологических и политических наук Александра Дугина, сообщили на сайте факультета. "Тридцать первого марта на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках курса "Введение в вестернологию. Политический аспект" состоялась первая лекция профессора, доктора социологических и политических наук Александра Гельевича Дугина", - говорится на сайте политологического факультета вуза. Первая лекция была посвящена понятию "вестернология" и вестернологическому подходу к политическим наукам. "Вестернология — это помещение западной традиции в исторический контекст, наряду с другими цивилизациями. Любая цивилизация считает, что ее особенное — это всеобщее. Так поступает не только Запад, но и Китай, Индия, исламский мир. Но только Запад додумался поставить знак равенства между собой и человечеством", - отметил Дугин на лекции, его слова приводятся на сайте факультета. Ранее политолог сообщал, что под его руководством в Высшей политологической школе (ВПШ) Российского государственного гуманитарного университета разработали курс по вестернологии. По его мнению, такой курс по изучению Запада "жизненно необходим".
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александр дугин, мгу имени м. в. ломоносова, россия, образование - общество, москва
Александр Дугин, МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия, Образование - Общество, Москва
МГУ запустил курс Дугина по вестернологии
МГУ запустил курс политолога Дугина по вестернологии на факультете политологии