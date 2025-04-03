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В Дагестане при столкновении загорелись два автомобиля - РИА Новости, 03.04.2025
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21:39 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dtp-2009214264.html
В Дагестане при столкновении загорелись два автомобиля
В Дагестане при столкновении загорелись два автомобиля - РИА Новости, 03.04.2025
В Дагестане при столкновении загорелись два автомобиля
Два автомобиля загорелись в Дагестане после столкновения, погибли два человека, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:39:00+03:00
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происшествия
авто
новолакский район
группа газ
дтп
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Два автомобиля загорелись в Дагестане после столкновения, погибли два человека, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в четверг примерно в 17.00 мск на федеральной трассе "Кавказ" в Новолакском районе Дагестана водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с "ГАЗелью". "От удара оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водитель и пассажир LADA Granta скончались на месте происшествия. Водитель "ГАЗели" с травмами доставлен в больницу", – говорится в сообщении. Судя по видео, распространившемуся в Telegram-каналах, после возгорания прогремел взрыв и разлетелись обломки машин.
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происшествия, авто, новолакский район, группа газ, дтп
Происшествия, Авто, Новолакский район, Группа ГАЗ, ДТП
В Дагестане при столкновении загорелись два автомобиля

В Дагестане два автомобиля загорелись после столкновения, погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Два автомобиля загорелись в Дагестане после столкновения, погибли два человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в четверг примерно в 17.00 мск на федеральной трассе "Кавказ" в Новолакском районе Дагестана водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с "ГАЗелью".
"От удара оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водитель и пассажир LADA Granta скончались на месте происшествия. Водитель "ГАЗели" с травмами доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
Судя по видео, распространившемуся в Telegram-каналах, после возгорания прогремел взрыв и разлетелись обломки машин.
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Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
19 марта, 20:59
 
ПроисшествияАвтоНоволакский районГруппа ГАЗДТП
 
 
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