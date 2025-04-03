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В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 03.04.2025
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12:49 03.04.2025 (обновлено: 15:20 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/dtp-2009084824.html
В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие
В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 03.04.2025
В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие
Микроавтобус с жителями Чувашии столкнулся с фурой в Пензенской области, двое пассажиров погибли, двое госпитализированы, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:49:00+03:00
2025-04-03T15:20:00+03:00
происшествия
пензенская область
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Микроавтобус с жителями Чувашии столкнулся с фурой в Пензенской области, двое пассажиров погибли, двое госпитализированы, сообщил минздрав республики. ДТП с участием фуры и микроавтобуса, в котором находились 8 жителей Чувашии, произошла утром в четверг в районе населённого пункта Симанки Пензенской области."По предварительным данным, 4 пассажира микроавтобуса пострадали: 2 из них погибли до приезда скорой помощи, еще 2 - доставлены в больницу в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Еще 4 человека осмотрены на месте происшествия, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что министерство здравоохранения Чувашии находится на связи с коллегами из Пензенской области, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева", - подчеркивается в сообщении.Управление Госавтоинспекции по Пензенской области в Telegram-канале сообщает, что столкновение микроавтобуса Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1987 года рождения и "Камаза" под управлением мужчины 1971 года рождения произошло на 327-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе Пензенской области в 5.40 мск.Уточняется, что в результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса 1965 и 1967 годов рождения, водитель и его пассажир 1964 года рождения госпитализированы."В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250402/dtp-2008810593.html
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пензенская область
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происшествия, пензенская область, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Пензенская область, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Пензенской области

© Фото : соцсетиНа месте ДТП в Пензенской области
На месте ДТП в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
На месте ДТП в Пензенской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Микроавтобус с жителями Чувашии столкнулся с фурой в Пензенской области, двое пассажиров погибли, двое госпитализированы, сообщил минздрав республики.
ДТП с участием фуры и микроавтобуса, в котором находились 8 жителей Чувашии, произошла утром в четверг в районе населённого пункта Симанки Пензенской области.
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"По предварительным данным, 4 пассажира микроавтобуса пострадали: 2 из них погибли до приезда скорой помощи, еще 2 - доставлены в больницу в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Еще 4 человека осмотрены на месте происшествия, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство здравоохранения Чувашии находится на связи с коллегами из Пензенской области, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева", - подчеркивается в сообщении.
Управление Госавтоинспекции по Пензенской области в Telegram-канале сообщает, что столкновение микроавтобуса Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1987 года рождения и "Камаза" под управлением мужчины 1971 года рождения произошло на 327-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе Пензенской области в 5.40 мск.
Уточняется, что в результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса 1965 и 1967 годов рождения, водитель и его пассажир 1964 года рождения госпитализированы.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПензенская областьОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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