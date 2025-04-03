https://ria.ru/20250403/dtp-2009084824.html

В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие

В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 03.04.2025

В Пензенской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие

Микроавтобус с жителями Чувашии столкнулся с фурой в Пензенской области, двое пассажиров погибли, двое госпитализированы, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:49:00+03:00

2025-04-03T12:49:00+03:00

2025-04-03T15:20:00+03:00

происшествия

пензенская область

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Микроавтобус с жителями Чувашии столкнулся с фурой в Пензенской области, двое пассажиров погибли, двое госпитализированы, сообщил минздрав республики. ДТП с участием фуры и микроавтобуса, в котором находились 8 жителей Чувашии, произошла утром в четверг в районе населённого пункта Симанки Пензенской области."По предварительным данным, 4 пассажира микроавтобуса пострадали: 2 из них погибли до приезда скорой помощи, еще 2 - доставлены в больницу в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Еще 4 человека осмотрены на месте происшествия, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что министерство здравоохранения Чувашии находится на связи с коллегами из Пензенской области, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева", - подчеркивается в сообщении.Управление Госавтоинспекции по Пензенской области в Telegram-канале сообщает, что столкновение микроавтобуса Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1987 года рождения и "Камаза" под управлением мужчины 1971 года рождения произошло на 327-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе Пензенской области в 5.40 мск.Уточняется, что в результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса 1965 и 1967 годов рождения, водитель и его пассажир 1964 года рождения госпитализированы."В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250402/dtp-2008810593.html

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

пензенская область

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, пензенская область, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)