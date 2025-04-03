https://ria.ru/20250403/dtp-2009041331.html

На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом

На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.04.2025

На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом

Велосипедист погиб на трассе в Темрюкском районе Кубани в ДТП с автобусом, пассажиры в салоне не пострадали, сообщили в ГУМВД по региону. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:16:00+03:00

2025-04-03T10:16:00+03:00

2025-04-03T10:55:00+03:00

происшествия

темрюкский район

славянск-на-кубани

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009041694_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_497d1dea7a9382909fd7cd15e3b26df2.jpg

КРАСНОДАР, 3 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб на трассе в Темрюкском районе Кубани в ДТП с автобусом, пассажиры в салоне не пострадали, сообщили в ГУМВД по региону. В среду ближе к полуночи на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" 63-летний водитель автобуса Yutong наехал на движущегося велосипедиста. "43-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Пассажиры, находящиеся в салоне автобуса, не пострадали", - говорится в сообщении.

темрюкский район

славянск-на-кубани

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, темрюкский район, славянск-на-кубани, краснодарский край