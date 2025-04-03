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На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.04.2025
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом
Велосипедист погиб на трассе в Темрюкском районе Кубани в ДТП с автобусом, пассажиры в салоне не пострадали, сообщили в ГУМВД по региону. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:16:00+03:00
2025-04-03T10:16:00+03:00
2025-04-03T10:55:00+03:00
происшествия
темрюкский район
славянск-на-кубани
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб на трассе в Темрюкском районе Кубани в ДТП с автобусом, пассажиры в салоне не пострадали, сообщили в ГУМВД по региону. В среду ближе к полуночи на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" 63-летний водитель автобуса Yutong наехал на движущегося велосипедиста. "43-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Пассажиры, находящиеся в салоне автобуса, не пострадали", - говорится в сообщении.
темрюкский район
славянск-на-кубани
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюкский район, славянск-на-кубани, краснодарский край
Происшествия, Темрюкский район, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом
На Кубани 43-летний велосипедист погиб после наезда автобуса ночью на трассе