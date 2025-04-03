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На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.04.2025
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10:16 03.04.2025 (обновлено: 10:55 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/dtp-2009041331.html
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.04.2025
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом
Велосипедист погиб на трассе в Темрюкском районе Кубани в ДТП с автобусом, пассажиры в салоне не пострадали, сообщили в ГУМВД по региону. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:16:00+03:00
2025-04-03T10:55:00+03:00
происшествия
темрюкский район
славянск-на-кубани
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб на трассе в Темрюкском районе Кубани в ДТП с автобусом, пассажиры в салоне не пострадали, сообщили в ГУМВД по региону. В среду ближе к полуночи на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" 63-летний водитель автобуса Yutong наехал на движущегося велосипедиста. "43-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Пассажиры, находящиеся в салоне автобуса, не пострадали", - говорится в сообщении.
темрюкский район
славянск-на-кубани
краснодарский край
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происшествия, темрюкский район, славянск-на-кубани, краснодарский край
Происшествия, Темрюкский район, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
На Кубани велосипедист погиб в ДТП с автобусом

На Кубани 43-летний велосипедист погиб после наезда автобуса ночью на трассе

© Фото : ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краюНа месте ДТП с автобусом и велосипедистом в Краснодарском крае
На месте ДТП с автобусом и велосипедистом в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю
На месте ДТП с автобусом и велосипедистом в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 3 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб на трассе в Темрюкском районе Кубани в ДТП с автобусом, пассажиры в салоне не пострадали, сообщили в ГУМВД по региону.
В среду ближе к полуночи на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" 63-летний водитель автобуса Yutong наехал на движущегося велосипедиста.
"43-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Пассажиры, находящиеся в салоне автобуса, не пострадали", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краюНа месте ДТП с автобусом и велосипедистом в Краснодарском крае
На месте ДТП с автобусом и велосипедистом в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю
На месте ДТП с автобусом и велосипедистом в Краснодарском крае
 
ПроисшествияТемрюкский районСлавянск-на-КубаниКраснодарский край
 
 
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