https://ria.ru/20250403/dollar-2008994889.html

Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей

Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей - РИА Новости, 03.04.2025

Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей

Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить около 100 рублей,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:15:00+03:00

2025-04-03T02:15:00+03:00

2025-04-03T02:15:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

александр шнейдерман

альфа-форекс

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить около 100 рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он указал, что замедление темпов роста промышленного производства и снижение деловой активности в обрабатывающем секторе свидетельствуют о возможном смягчении денежно-кредитной политики ЦБ. Это может помешать дальнейшему укреплению рубля.В ближайшее время доллар может колебаться в диапазоне 81-87 рублей, евро — 88-94 рубля, юаня — 11,10-12 рублей.“Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель”, — заключил Шнейдерман.

https://ria.ru/20250327/rubl-2007586650.html

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экономика, россия, сша, александр шнейдерман, альфа-форекс, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль