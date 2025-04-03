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Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей - РИА Новости, 03.04.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:15 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dollar-2008994889.html
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей - РИА Новости, 03.04.2025
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить около 100 рублей,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:15:00+03:00
2025-04-03T02:15:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
александр шнейдерман
альфа-форекс
центральный банк рф (цб рф)
доллар
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить около 100 рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он указал, что замедление темпов роста промышленного производства и снижение деловой активности в обрабатывающем секторе свидетельствуют о возможном смягчении денежно-кредитной политики ЦБ. Это может помешать дальнейшему укреплению рубля.В ближайшее время доллар может колебаться в диапазоне 81-87 рублей, евро — 88-94 рубля, юаня — 11,10-12 рублей.“Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель”, — заключил Шнейдерман.
https://ria.ru/20250327/rubl-2007586650.html
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экономика, россия, сша, александр шнейдерман, альфа-форекс, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Доллар, Рубль
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей

Аналитик Шнейдерман: доллар может стоить около 100 рублей при мягкой политике ЦБ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить около 100 рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он указал, что замедление темпов роста промышленного производства и снижение деловой активности в обрабатывающем секторе свидетельствуют о возможном смягчении денежно-кредитной политики ЦБ. Это может помешать дальнейшему укреплению рубля.
Монеты - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля
27 марта, 02:15
В ближайшее время доллар может колебаться в диапазоне 81-87 рублей, евро — 88-94 рубля, юаня — 11,10-12 рублей.
“Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель”, — заключил Шнейдерман.
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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23 марта, 02:17
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШААлександр ШнейдерманАльфа-ФорексЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларРубль
 
 
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