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Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей - РИА Новости, 03.04.2025
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить около 100 рублей,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:15:00+03:00
2025-04-03T02:15:00+03:00
2025-04-03T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить около 100 рублей, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он указал, что замедление темпов роста промышленного производства и снижение деловой активности в обрабатывающем секторе свидетельствуют о возможном смягчении денежно-кредитной политики ЦБ. Это может помешать дальнейшему укреплению рубля.В ближайшее время доллар может колебаться в диапазоне 81-87 рублей, евро — 88-94 рубля, юаня — 11,10-12 рублей.“Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель”, — заключил Шнейдерман.
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экономика, россия, сша, александр шнейдерман, альфа-форекс, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Доллар, Рубль
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Аналитик Шнейдерман: доллар может стоить около 100 рублей при мягкой политике ЦБ