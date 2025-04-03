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Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией

Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 03.04.2025

Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией

Молдавия не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям по настоянию Запада, республике необходимо возобновить диалог с Россией на высшем уровне, РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:31:00+03:00

2025-04-03T21:31:00+03:00

2025-04-03T21:31:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Молдавия не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям по настоянию Запада, республике необходимо возобновить диалог с Россией на высшем уровне, а также восстановить сотрудничество на площадках СНГ и ЕАЭС, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в эфире молдавского телеканала N4. "Молдова не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям. На этом настояла Европа, но мы – нейтральная страна, и мы должны исходить из наших национальных интересов. Нужно возобновить диалог с Россией на высшем уровне, восстановить сотрудничество на площадках СНГ и ЕАЭС, где нас принимают", - сказал Додон.По его мнению, следующая власть, которая сменит нынешнюю, так и сделает. "(Нужно восстановить – ред.) двусторонние официальные визиты, возобновить работу межправкомиссии. Нужно разблокировать авиасообщение между нашими странами, решить вопросы по энергетике и т.д. Российская Федерация к диалогу готова. Однако нынешние молдавские власти этого диалога не хотят", - подчеркнул Додон. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250331/posolstvo-2008432542.html

https://ria.ru/20241027/sanda-1980340636.html

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россия, молдавия, москва, игорь додон, майя санду, снг, евразийский экономический союз, в мире