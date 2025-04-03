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Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 03.04.2025
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21:31 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dodon-2009213795.html
Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией
Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 03.04.2025
Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией
Молдавия не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям по настоянию Запада, республике необходимо возобновить диалог с Россией на высшем уровне, РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:31:00+03:00
2025-04-03T21:31:00+03:00
россия
молдавия
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игорь додон
майя санду
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евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Молдавия не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям по настоянию Запада, республике необходимо возобновить диалог с Россией на высшем уровне, а также восстановить сотрудничество на площадках СНГ и ЕАЭС, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в эфире молдавского телеканала N4. "Молдова не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям. На этом настояла Европа, но мы – нейтральная страна, и мы должны исходить из наших национальных интересов. Нужно возобновить диалог с Россией на высшем уровне, восстановить сотрудничество на площадках СНГ и ЕАЭС, где нас принимают", - сказал Додон.По его мнению, следующая власть, которая сменит нынешнюю, так и сделает. "(Нужно восстановить – ред.) двусторонние официальные визиты, возобновить работу межправкомиссии. Нужно разблокировать авиасообщение между нашими странами, решить вопросы по энергетике и т.д. Российская Федерация к диалогу готова. Однако нынешние молдавские власти этого диалога не хотят", - подчеркнул Додон. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250331/posolstvo-2008432542.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, майя санду, снг, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз, В мире
Додон призвал Молдавию возобновить диалог с Россией

Додон: Молдавии нужно возобновить диалог с Россией на высшем уровне

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Молдавия не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям по настоянию Запада, республике необходимо возобновить диалог с Россией на высшем уровне, а также восстановить сотрудничество на площадках СНГ и ЕАЭС, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в эфире молдавского телеканала N4.
"Молдова не должна была присоединяться ко всем антироссийским санкциям. На этом настояла Европа, но мы – нейтральная страна, и мы должны исходить из наших национальных интересов. Нужно возобновить диалог с Россией на высшем уровне, восстановить сотрудничество на площадках СНГ и ЕАЭС, где нас принимают", - сказал Додон.
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Посольство России призвало Молдавию вернуться к прагматичному диалогу
31 марта, 15:48
По его мнению, следующая власть, которая сменит нынешнюю, так и сделает. "(Нужно восстановить – ред.) двусторонние официальные визиты, возобновить работу межправкомиссии. Нужно разблокировать авиасообщение между нашими странами, решить вопросы по энергетике и т.д. Российская Федерация к диалогу готова. Однако нынешние молдавские власти этого диалога не хотят", - подчеркнул Додон.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Санду объяснила, почему Молдавия ввела санкции против России
27 октября 2024, 11:49
 
РоссияМолдавияМоскваИгорь ДодонМайя СандуСНГЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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