https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009224764.html

Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия

Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия - РИА Новости, 03.04.2025

Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:58:00+03:00

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2025-04-03T23:58:00+03:00

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разногласия в позициях Вашингтона и Москвы существуют, но решаются на переговорах. "Есть разногласия по различным пунктам, есть процесс, есть диалог, который, в нашем понимании, поможет эти разногласия преодолеть", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html

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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире, сша