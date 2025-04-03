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Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия - РИА Новости, 03.04.2025
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23:58 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009224764.html
Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия
Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия - РИА Новости, 03.04.2025
Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 03.04.2025
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2025-04-03T23:58:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разногласия в позициях Вашингтона и Москвы существуют, но решаются на переговорах. "Есть разногласия по различным пунктам, есть процесс, есть диалог, который, в нашем понимании, поможет эти разногласия преодолеть", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире, сша
Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, США
Глава РФПИ рассказал, как Россия и США преодолевают разногласия

Дмитриев заявил, что Россия и США решают разногласия на переговорах

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разногласия в позициях Вашингтона и Москвы существуют, но решаются на переговорах.
"Есть разногласия по различным пунктам, есть процесс, есть диалог, который, в нашем понимании, поможет эти разногласия преодолеть", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон
Вчера, 23:44
 
РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреСША
 
 
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