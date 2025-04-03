https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009222833.html
Власти США слышат позицию России, заявил глава РФПИ
Власти США слышат позицию России, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 03.04.2025
Власти США слышат позицию России, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом слышит позицию РФ и нацелена на... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:40:00+03:00
2025-04-03T23:40:00+03:00
2025-04-03T23:51:00+03:00
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российский фонд прямых инвестиций
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кирилл дмитриев
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом слышит позицию РФ и нацелена на решение всех вопросов двухсторонних отношений."Администрация президента Трампа и ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.Он добавил, что нынешний Белый дом "слышит позицию России по многим вопросам", в отличие от прошлого руководства Штатов во главе с Джо Байденом.
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россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, в мире, кирилл дмитриев, дональд трамп
Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп
Власти США слышат позицию России, заявил глава РФПИ
Дмитриев заявил, что в офисе Трампа слышат озабоченности России