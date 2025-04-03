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Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США - РИА Новости, 03.04.2025
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23:30 03.04.2025 (обновлено: 23:46 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009222083.html
Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США
Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США - РИА Новости, 03.04.2025
Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что провел в Вашингтоне встречи, направленные на решение проблем в отношениях РФ и США, по его словам, есть страны, которые хотят этой работе помешать."Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.Как заявил Дмитриев, последние два дня по поручению президента РФ Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации Трампа."Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена", - сказал Дмитриев.
https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009090904.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2009153287.html
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россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США

Дмитриев заявил, что многие страны пытаются сорвать диалог России и США

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что провел в Вашингтоне встречи, направленные на решение проблем в отношениях РФ и США, по его словам, есть страны, которые хотят этой работе помешать.
"Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Кремле рассказали о поездке Дмитриева в США
Вчера, 13:14
Как заявил Дмитриев, последние два дня по поручению президента РФ Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации Трампа.
"Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена", - сказал Дмитриев.
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