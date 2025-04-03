Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США
Дмитриев заявил, что многие страны пытаются сорвать диалог России и США
© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© Фотохост Конгресса молодых ученых
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что провел в Вашингтоне встречи, направленные на решение проблем в отношениях РФ и США, по его словам, есть страны, которые хотят этой работе помешать.
"Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
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Как заявил Дмитриев, последние два дня по поручению президента РФ Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации Трампа.
"Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена", - сказал Дмитриев.