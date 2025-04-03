https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009222083.html

Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США

Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США - РИА Новости, 03.04.2025

Глава РФПИ рассказал о попытках помешать диалогу России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:30:00+03:00

2025-04-03T23:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что провел в Вашингтоне встречи, направленные на решение проблем в отношениях РФ и США, по его словам, есть страны, которые хотят этой работе помешать."Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.Как заявил Дмитриев, последние два дня по поручению президента РФ Владимира Путина он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации Трампа."Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена", - сказал Дмитриев.

https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009090904.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2009153287.html

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россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, в мире