https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009091350.html
В Кремле не стали раскрывать детали поездки Дмитриева в Вашингтон
В Кремле не стали раскрывать детали поездки Дмитриева в Вашингтон - РИА Новости, 03.04.2025
В Кремле не стали раскрывать детали поездки Дмитриева в Вашингтон
Детали поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон будут... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:16:00+03:00
2025-04-03T13:16:00+03:00
2025-04-03T13:16:00+03:00
политика
россия
сша
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Детали поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон будут опубликованы уже после завершения визита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Дмитриев сообщил, что 2-3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа."Он потом даст информацию по завершению контакта", - сказал Песков и подчеркнул, что пока не может сообщить о деталях визита Дмитриева.
https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не стали раскрывать детали поездки Дмитриева в Вашингтон
Детали поездки Дмитриева в Вашингтон опубликуют после завершения визита - Песков