https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009091350.html

В Кремле не стали раскрывать детали поездки Дмитриева в Вашингтон

В Кремле не стали раскрывать детали поездки Дмитриева в Вашингтон - РИА Новости, 03.04.2025

В Кремле не стали раскрывать детали поездки Дмитриева в Вашингтон

Детали поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон будут... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:16:00+03:00

2025-04-03T13:16:00+03:00

2025-04-03T13:16:00+03:00

политика

россия

сша

кирилл дмитриев

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Детали поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон будут опубликованы уже после завершения визита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Дмитриев сообщил, что 2-3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа."Он потом даст информацию по завершению контакта", - сказал Песков и подчеркнул, что пока не может сообщить о деталях визита Дмитриева.

https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, владимир путин