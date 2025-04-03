https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009090904.html
В Кремле рассказали о поездке Дмитриева в США
В Кремле рассказали о поездке Дмитриева в США - РИА Новости, 03.04.2025
В Кремле рассказали о поездке Дмитриева в США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ведет контакты в Вашингтоне по поручению... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:14:00+03:00
2025-04-03T13:14:00+03:00
2025-04-03T13:17:00+03:00
политика
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ведет контакты в Вашингтоне по поручению президента России Владимира Путина в рамках своего мандата, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг Дмитриев сообщил, что в среду-четверг по поручению Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа."Понятно, что по поручению президента, в рамках своего мандата, в данном случае - спецпредставитель президента понятно по каким вопросам", - сказал Песков журналистам, комментируя визит Дмитриева в Вашингтон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев
Политика, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев
В Кремле рассказали о поездке Дмитриева в США
Песков: Дмитриев находится в США по поручению Путина в рамках своего мандата