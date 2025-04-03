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Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2025
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02:46 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009010497.html
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2025
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:46:00+03:00
2025-04-03T02:46:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. "По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.
https://ria.ru/20250402/bloomberg-2008989527.html
https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008791432.html
россия
вашингтон (штат)
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россия, вашингтон (штат), сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ

WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу с спецпосланником президента США Уиткоффом

© Фото : Пресс-служба РФПИГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Пресс-служба РФПИ
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом.
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"По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.
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РоссияВашингтон (штат)СШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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