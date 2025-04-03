https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009010497.html
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2025
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:46:00+03:00
2025-04-03T02:46:00+03:00
2025-04-03T02:46:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576852055_0:146:854:626_1920x0_80_0_0_69b9de1c0465c09f067ffe7f44905217.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. "По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.
https://ria.ru/20250402/bloomberg-2008989527.html
https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008791432.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576852055_0:66:854:706_1920x0_80_0_0_12ff2ae2af1f9ff17f62d414edaeb80c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу с спецпосланником президента США Уиткоффом