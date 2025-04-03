https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009010497.html

Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ

Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2025

Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:46:00+03:00

2025-04-03T02:46:00+03:00

2025-04-03T02:46:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

сша

кирилл дмитриев

стив уиткофф

дмитрий песков

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. "По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.

https://ria.ru/20250402/bloomberg-2008989527.html

https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008791432.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вашингтон (штат), сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, в мире