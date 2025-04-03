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Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности

Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 03.04.2025

Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности

Позиция России о перспективах перезапуска диалога с США по стратегической стабильности остается неизменной: пока США не продемонстрируют реальное изменение к... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:28:00+03:00

2025-04-03T12:28:00+03:00

2025-04-03T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Позиция России о перспективах перезапуска диалога с США по стратегической стабильности остается неизменной: пока США не продемонстрируют реальное изменение к лучшему своей политики в отношении Москвы, всерьез рассматривать варианты начала диалога по этой теме Москва не может, при этом, в гипотетических будущих переговорах должны учитываться все новые факторы в сфере безопасности, включая планы США создать систему ПРО "Золотой купол", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы всегда говорили - и эта позиция остается неизменной, - что без очевидного, то есть фиксируемого, реального изменения к лучшему той глубоко антироссийской политики, которую проводит Вашингтон на протяжении последних лет, мы не сможем всерьез рассматривать варианты перезапуска диалога по стратстабильности, включая перспективы контроля над стратегическими вооружениями. Эта позиция остается в силе. Мы от нее не отступаем. Я думаю, что в Вашингтоне уловили внятность нашего подхода в этой сфере. Но, при этом, как неоднократно говорилось президентом Путиным, мы к диалогу будем открыты. Если и когда он окажется запущен, мы будем отрабатывать позиции, которые безусловно во всех аспектах подчинены задаче укрепления нашей национальной безопасности", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". Рябков отметил, что среди прочего, элементами российской позиции является необходимость обязательно учитывать ядерные потенциалы, которыми располагают ближайшие европейские союзники США – Соединенное Королевство и Французская республика. Рябков отметили, что там "тоже идут свои процессы, там тоже отвечающие за ядерный арсенал политики и специалисты не сидят сложа руки, мы это не можем игнорировать". "Мы видим, что творится в сфере противоракетной обороны, когда концепция "Железного купола", трансформируясь в "Золотой купол", уже в качестве своих ключевых ингредиентов содержит то, против чего мы предупреждали, когда еще только эта программа зарождалась. А именно, что в конечном счете, это будет глубоко дестабилизирующий проект, содержащий компоненты превентивного первого удара достартового перехвата, в том числе, из космоса, тех наступательных вооружений, которыми располагаем мы, которыми располагает Китай, существенное усиление космического компонента. Я это говорю не для того, чтобы нагнетать здесь страхи и говорить о том, что вот она, угроза. Хотя угрозу нельзя игнорировать. Я это говорю в качестве иллюстрации к тезису, что без комплексного полного глубокого учета всех новых факторов мы не сможем выйти ни на какой здравый, осмысленный диалог, даже если – back to level one, к моему первому тезису – мы вдруг обнаружим, что в политике США на российском направлении наблюдаются реальные, неоспоримые сдвиги к лучшему", - заключил Рябков. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026–2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом.

https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, москва, сергей рябков, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, в мире