https://ria.ru/20250403/dialog-2009071103.html

Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене

Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене - РИА Новости, 03.04.2025

Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене

Важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:56:00+03:00

2025-04-03T11:56:00+03:00

2025-04-03T13:17:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

джо байден

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог между Россией и США - важнейший для всего мира - был полностью разрушен при администрации Байдена", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в настоящее время проводит в Вашингтоне встречи с представителями администрации действующего главы США Дональда Трампа. Дмитриев пообещал, что по итогам встреч даст краткие комментарии.

https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009068600.html

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сша, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, джо байден, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире