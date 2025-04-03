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Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене - РИА Новости, 03.04.2025
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11:56 03.04.2025 (обновлено: 13:17 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/dialog-2009071103.html
Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене
Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене - РИА Новости, 03.04.2025
Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене
Важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:56:00+03:00
2025-04-03T13:17:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
джо байден
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Диалог между Россией и США - важнейший для всего мира - был полностью разрушен при администрации Байдена", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в настоящее время проводит в Вашингтоне встречи с представителями администрации действующего главы США Дональда Трампа. Дмитриев пообещал, что по итогам встреч даст краткие комментарии.
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сша, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, джо байден, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев рассказал о диалоге России и США, разрушенном при Байдене

Дмитриев: важнейший для мира диалог между Россией и США был разрушен при Байдене

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог между Россией и США - важнейший для всего мира - был полностью разрушен при администрации Байдена", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в настоящее время проводит в Вашингтоне встречи с представителями администрации действующего главы США Дональда Трампа. Дмитриев пообещал, что по итогам встреч даст краткие комментарии.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Дмитриев рассказал о страхах противников сближения России и США
дополняется ...
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевДжо БайденДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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