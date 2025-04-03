https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html

Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США

Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США - РИА Новости, 03.04.2025

Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США

Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном — непростой процесс, написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:43:00+03:00

2025-04-03T11:43:00+03:00

2025-04-03T13:42:00+03:00

экономика

россия

сша

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном — непростой процесс, написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами уточнил, что проводит в США встречи с представителями Белого дома по поручению Владимира Путина."Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", — отметил Дмитриев.По его словам, понимание позиции Москвы открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.Спецпредставитель президента добавил, что даст краткие комментарии по итогам встреч.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали отношения стран.На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.

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https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008497706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, владимир путин