Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США
Дмитриев назвал восстановление диалога с США непростым и постепенным процессом
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном — непростой процесс, написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами уточнил, что проводит в США встречи с представителями Белого дома по поручению Владимира Путина.
"Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", — отметил Дмитриев.
По его словам, понимание позиции Москвы открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.
Спецпредставитель президента добавил, что даст краткие комментарии по итогам встреч.
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Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали отношения стран.
На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.