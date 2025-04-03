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Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США - РИА Новости, 03.04.2025
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11:43 03.04.2025 (обновлено: 13:42 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html
Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США
Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США - РИА Новости, 03.04.2025
Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США
Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном — непростой процесс, написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:43:00+03:00
2025-04-03T13:42:00+03:00
экономика
россия
сша
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном — непростой процесс, написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами уточнил, что проводит в США встречи с представителями Белого дома по поручению Владимира Путина."Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", — отметил Дмитриев.По его словам, понимание позиции Москвы открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.Спецпредставитель президента добавил, что даст краткие комментарии по итогам встреч.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали отношения стран.На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.
https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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экономика, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, владимир путин
Экономика, Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин
Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США

Дмитриев назвал восстановление диалога с США непростым и постепенным процессом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном — непростой процесс, написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами уточнил, что проводит в США встречи с представителями Белого дома по поручению Владимира Путина.
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"Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", — отметил Дмитриев.
По его словам, понимание позиции Москвы открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.
Спецпредставитель президента добавил, что даст краткие комментарии по итогам встреч.
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Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали отношения стран.
На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.
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ЭкономикаРоссияСШАРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевВладимир Путин
 
 
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