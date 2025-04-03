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Девочку, пострадавшую в Хургаде, перевезут на лечение в Россию - РИА Новости, 03.04.2025
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17:32 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/devochka-2009170163.html
Девочку, пострадавшую в Хургаде, перевезут на лечение в Россию
Девочку, пострадавшую в Хургаде, перевезут на лечение в Россию - РИА Новости, 03.04.2025
Девочку, пострадавшую в Хургаде, перевезут на лечение в Россию
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок из России пока еще остается в больнице Хургады после инцидента РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:32:00+03:00
2025-04-03T17:32:00+03:00
хургада
россия
мария львова-белова
крушение батискафа в хургаде
в мире
египет
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок из России пока еще остается в больнице Хургады после инцидента с крушением батискафа, девочку планируется перевезти в российскую федеральную клинику. "В настоящий момент один ребенок у нас находится на лечении в больнице в Египте. Мы на постоянной связи и с врачами местными, и с нашими несколько было мостов телемедицины. Девочке четыре года, сейчас дышит самостоятельно, уже открывает глаза. Хорошая динамика. Мы, конечно, планируем, как только это будет возможно, перевести девочку в нашу федеральную клинику. Но пока, собственно, состояние не даёт такой возможности", - сообщила Львова-Белова во время пресс-конференции. Она также добавила, что у других детей, у которых погибли один или два родителя, идет поиск родственников. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей. В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование, чтобы установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
https://ria.ru/20250402/rossija-2008900713.html
https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html
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хургада, россия, мария львова-белова, крушение батискафа в хургаде, в мире, египет
Хургада, Россия, Мария Львова-Белова, Крушение батискафа в Хургаде, В мире, Египет
Девочку, пострадавшую в Хургаде, перевезут на лечение в Россию

Львова-Белова: пострадавшую в Хургаде девочку хотят перевезти на лечение в РФ

© AP Photo / STRПолицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / STR
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок из России пока еще остается в больнице Хургады после инцидента с крушением батискафа, девочку планируется перевезти в российскую федеральную клинику.
"В настоящий момент один ребенок у нас находится на лечении в больнице в Египте. Мы на постоянной связи и с врачами местными, и с нашими несколько было мостов телемедицины. Девочке четыре года, сейчас дышит самостоятельно, уже открывает глаза. Хорошая динамика. Мы, конечно, планируем, как только это будет возможно, перевести девочку в нашу федеральную клинику. Но пока, собственно, состояние не даёт такой возможности", - сообщила Львова-Белова во время пресс-конференции.
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Она также добавила, что у других детей, у которых погибли один или два родителя, идет поиск родственников.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей.
В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование, чтобы установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
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ХургадаРоссияМария Львова-БеловаКрушение батискафа в ХургадеВ миреЕгипет
 
 
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