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В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов - РИА Новости, 03.04.2025
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09:32 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/delfiny-2009036758.html
В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов
В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов - РИА Новости, 03.04.2025
В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов
Более 100 погибших дельфинов обнаружили на крымском побережье с начала года по апрель, сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:32:00+03:00
2025-04-03T09:32:00+03:00
севастополь
республика крым
происшествия
дельфины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Более 100 погибших дельфинов обнаружили на крымском побережье с начала года по апрель, сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Ранее в "Безмятежном море" рассказали, что за январь-апрель 2024 года специалисты зафиксировали в Крыму 226 выбросов китообразных. "С января по апрель этого года мы учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Причины гибели дельфинов в центре не уточнили. Ранее в центре отмечали, что причиной гибели дельфинов являются болезни, травмирование рыболовными сетями, заглатываемые животными пластик и инородные предметы и другие. Центр "Безмятежное море" реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За восемь лет работы через систему мониторинга прошли 230 особей китообразных всех трех видов (занесенных в федеральную и региональные Красные книги), которые были найдены очевидцами в бедственном положении и нуждались в помощи. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов. В четверг сотрудники центра сообщили, что смогли приобрести около двух гектаров земли под Севастополем для строительства стационарного центра реабилитации дельфинов.
https://ria.ru/20250310/kuban-2004189487.html
https://ria.ru/20240422/delfiny-1941421651.html
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севастополь, республика крым, происшествия, дельфины
Севастополь, Республика Крым, Происшествия, дельфины
В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов

Центр "Безмятежное море" с начала года обнаружил в Крыму 110 погибших дельфинов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Берег Черного моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Более 100 погибших дельфинов обнаружили на крымском побережье с начала года по апрель, сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".
Ранее в "Безмятежном море" рассказали, что за январь-апрель 2024 года специалисты зафиксировали в Крыму 226 выбросов китообразных.
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"С января по апрель этого года мы учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Причины гибели дельфинов в центре не уточнили.
Ранее в центре отмечали, что причиной гибели дельфинов являются болезни, травмирование рыболовными сетями, заглатываемые животными пластик и инородные предметы и другие.
Центр "Безмятежное море" реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За восемь лет работы через систему мониторинга прошли 230 особей китообразных всех трех видов (занесенных в федеральную и региональные Красные книги), которые были найдены очевидцами в бедственном положении и нуждались в помощи. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов. В четверг сотрудники центра сообщили, что смогли приобрести около двух гектаров земли под Севастополем для строительства стационарного центра реабилитации дельфинов.
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