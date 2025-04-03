https://ria.ru/20250403/delfiny-2009036758.html

В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов

В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов - РИА Новости, 03.04.2025

В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов

Более 100 погибших дельфинов обнаружили на крымском побережье с начала года по апрель, сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:32:00+03:00

2025-04-03T09:32:00+03:00

2025-04-03T09:32:00+03:00

севастополь

республика крым

происшествия

дельфины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Более 100 погибших дельфинов обнаружили на крымском побережье с начала года по апрель, сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Ранее в "Безмятежном море" рассказали, что за январь-апрель 2024 года специалисты зафиксировали в Крыму 226 выбросов китообразных. "С января по апрель этого года мы учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Причины гибели дельфинов в центре не уточнили. Ранее в центре отмечали, что причиной гибели дельфинов являются болезни, травмирование рыболовными сетями, заглатываемые животными пластик и инородные предметы и другие. Центр "Безмятежное море" реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За восемь лет работы через систему мониторинга прошли 230 особей китообразных всех трех видов (занесенных в федеральную и региональные Красные книги), которые были найдены очевидцами в бедственном положении и нуждались в помощи. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов. В четверг сотрудники центра сообщили, что смогли приобрести около двух гектаров земли под Севастополем для строительства стационарного центра реабилитации дельфинов.

https://ria.ru/20250310/kuban-2004189487.html

https://ria.ru/20240422/delfiny-1941421651.html

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, республика крым, происшествия, дельфины