https://ria.ru/20250403/danija-2009211328.html

Дания отвергнет любые претензии США на Гренландию, заявил глава МИД

Дания отвергнет любые претензии США на Гренландию, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.04.2025

Дания отвергнет любые претензии США на Гренландию, заявил глава МИД

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Дания отвергнет любые претензии США на Гренландию, передает... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:54:00+03:00

2025-04-03T20:54:00+03:00

2025-04-03T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Дания отвергнет любые претензии США на Гренландию, передает агентство Рейтер. Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на осведомленных чиновников, что Рубио может впервые очно встретиться с Расмуссеном на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. "Дания будет отвергать любые претензии на Гренландию, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в четверг после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Брюсселе", - говорится в сообщении агентства. Согласно публикации, глава датского МИД также заявил, что НАТО необходимо уделять больше внимания ситуации в Арктике и что защита региона является ответственностью альянса.При этом, по словам Расмуссена, Рубио заверил его в том, что США уважают право Гренландии на самоопределение, пишет агентство. Расмуссен 29 марта выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250329/daniya-2008132056.html

https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html

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