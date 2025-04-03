https://ria.ru/20250403/damask-2009171465.html

В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией

В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 03.04.2025

В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией

Сотрудничество между Москвой и Дамаском важно не только по политическим, но и по техническим причинам, новый этап требует развития сбалансированных и... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:38:00+03:00

2025-04-03T17:38:00+03:00

2025-04-03T17:38:00+03:00

в мире

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дамаск (город)

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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Сотрудничество между Москвой и Дамаском важно не только по политическим, но и по техническим причинам, новый этап требует развития сбалансированных и всесторонних отношений, заявил РИА Новости министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар. "Новый этап требует, чтобы эти отношения были всесторонними и сбалансированными. Мы хотим, чтобы между Сирией и Россией, была дружба, как на уровне правительств, так и народов, о чем уже не раз говорил президент Ахмад аш-Шараа. И мы работаем над этим. Важность продолжения сотрудничества между Москвой и Дамаском обусловлена не только политическими, но и техническими причинами",- сказал аш-Шаар.

https://ria.ru/20250129/siriya-1996115004.html

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в мире, москва, дамаск (город), сирия