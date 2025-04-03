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В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 03.04.2025
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17:38 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/damask-2009171465.html
В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией
В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 03.04.2025
В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией
Сотрудничество между Москвой и Дамаском важно не только по политическим, но и по техническим причинам, новый этап требует развития сбалансированных и... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:38:00+03:00
2025-04-03T17:38:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Сотрудничество между Москвой и Дамаском важно не только по политическим, но и по техническим причинам, новый этап требует развития сбалансированных и всесторонних отношений, заявил РИА Новости министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар. "Новый этап требует, чтобы эти отношения были всесторонними и сбалансированными. Мы хотим, чтобы между Сирией и Россией, была дружба, как на уровне правительств, так и народов, о чем уже не раз говорил президент Ахмад аш-Шараа. И мы работаем над этим. Важность продолжения сотрудничества между Москвой и Дамаском обусловлена не только политическими, но и техническими причинами",- сказал аш-Шаар.
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в мире, москва, дамаск (город), сирия
В мире, Москва, Дамаск (город), Сирия
В Дамаске оценили важность сотрудничества с Россией

Аш-Шаар: сотрудничество России и Сирии важно не только по политическим причинам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Сотрудничество между Москвой и Дамаском важно не только по политическим, но и по техническим причинам, новый этап требует развития сбалансированных и всесторонних отношений, заявил РИА Новости министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар.
"Новый этап требует, чтобы эти отношения были всесторонними и сбалансированными. Мы хотим, чтобы между Сирией и Россией, была дружба, как на уровне правительств, так и народов, о чем уже не раз говорил президент Ахмад аш-Шараа. И мы работаем над этим. Важность продолжения сотрудничества между Москвой и Дамаском обусловлена не только политическими, но и техническими причинами",- сказал аш-Шаар.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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В миреМоскваДамаск (город)Сирия
 
 
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