https://ria.ru/20250403/dakar-2009014686.html

Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера

Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера - РИА Новости, 03.04.2025

Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера

Сенегальская столица Дакар переименует бульвар имени французского генерала и президента Шарля де Голля в честь первого сенегальского премьер-министра Мамаду Диа РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:53:00+03:00

2025-04-03T03:53:00+03:00

2025-04-03T03:53:00+03:00

в мире

сенегал

дакар (город)

франция

шарль де голль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968477468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3da3d0b23fde7550a2d96133cdab8e4.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенегальская столица Дакар переименует бульвар имени французского генерала и президента Шарля де Голля в честь первого сенегальского премьер-министра Мамаду Диа в преддверии празднования 65-летия независимости страны, сообщила канцелярия президента Бассиру Диомая Фая. "В этом году День независимости (4 апреля) будет отмечен решением главы государства назвать символически важную ось столицы в честь председателя правительства Мамаду Диа вместо бульвара генерала де Голля", - говорится в заявлении на официальном портале канцелярии. В заявлении также отмечается, что в 1962 году по решению Мамаду Диа парад в честь второй годовщины независимости Сенегала от Франции был проведен именно на этом бульваре. Ранее в ноябре президент Сенегала заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны несовместимо с национальным суверенитетом. Позже в декабре Сенегал объявил о решении закрыть все иностранные военные базы "в ближайшее время".

https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000588624.html

https://ria.ru/20250307/senegal-2003685187.html

сенегал

дакар (город)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сенегал, дакар (город), франция, шарль де голль