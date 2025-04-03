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Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера
Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера - РИА Новости, 03.04.2025
Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера
Сенегальская столица Дакар переименует бульвар имени французского генерала и президента Шарля де Голля в честь первого сенегальского премьер-министра Мамаду Диа РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:53:00+03:00
2025-04-03T03:53:00+03:00
2025-04-03T03:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенегальская столица Дакар переименует бульвар имени французского генерала и президента Шарля де Голля в честь первого сенегальского премьер-министра Мамаду Диа в преддверии празднования 65-летия независимости страны, сообщила канцелярия президента Бассиру Диомая Фая. "В этом году День независимости (4 апреля) будет отмечен решением главы государства назвать символически важную ось столицы в честь председателя правительства Мамаду Диа вместо бульвара генерала де Голля", - говорится в заявлении на официальном портале канцелярии. В заявлении также отмечается, что в 1962 году по решению Мамаду Диа парад в честь второй годовщины независимости Сенегала от Франции был проведен именно на этом бульваре. Ранее в ноябре президент Сенегала заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны несовместимо с национальным суверенитетом. Позже в декабре Сенегал объявил о решении закрыть все иностранные военные базы "в ближайшее время".
https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000588624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сенегал, дакар (город), франция, шарль де голль
В мире, Сенегал, Дакар (город), Франция, Шарль де Голль
Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера
Бульвар де Голля в Дакаре переименуют в честь первого сенегальского премьера