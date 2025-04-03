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Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера - РИА Новости, 03.04.2025
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03:53 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dakar-2009014686.html
Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера
Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера - РИА Новости, 03.04.2025
Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера
Сенегальская столица Дакар переименует бульвар имени французского генерала и президента Шарля де Голля в честь первого сенегальского премьер-министра Мамаду Диа РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:53:00+03:00
2025-04-03T03:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенегальская столица Дакар переименует бульвар имени французского генерала и президента Шарля де Голля в честь первого сенегальского премьер-министра Мамаду Диа в преддверии празднования 65-летия независимости страны, сообщила канцелярия президента Бассиру Диомая Фая. "В этом году День независимости (4 апреля) будет отмечен решением главы государства назвать символически важную ось столицы в честь председателя правительства Мамаду Диа вместо бульвара генерала де Голля", - говорится в заявлении на официальном портале канцелярии. В заявлении также отмечается, что в 1962 году по решению Мамаду Диа парад в честь второй годовщины независимости Сенегала от Франции был проведен именно на этом бульваре. Ранее в ноябре президент Сенегала заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны несовместимо с национальным суверенитетом. Позже в декабре Сенегал объявил о решении закрыть все иностранные военные базы "в ближайшее время".
https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000588624.html
https://ria.ru/20250307/senegal-2003685187.html
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в мире, сенегал, дакар (город), франция, шарль де голль
В мире, Сенегал, Дакар (город), Франция, Шарль де Голль
Бульвар де Голля в столице Сенегала переименуют в честь первого премьера

Бульвар де Голля в Дакаре переименуют в честь первого сенегальского премьера

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВид на Дакар, Сенегал
Вид на Дакар, Сенегал - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вид на Дакар, Сенегал. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сенегальская столица Дакар переименует бульвар имени французского генерала и президента Шарля де Голля в честь первого сенегальского премьер-министра Мамаду Диа в преддверии празднования 65-летия независимости страны, сообщила канцелярия президента Бассиру Диомая Фая.
"В этом году День независимости (4 апреля) будет отмечен решением главы государства назвать символически важную ось столицы в честь председателя правительства Мамаду Диа вместо бульвара генерала де Голля", - говорится в заявлении на официальном портале канцелярии.
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В заявлении также отмечается, что в 1962 году по решению Мамаду Диа парад в честь второй годовщины независимости Сенегала от Франции был проведен именно на этом бульваре.
Ранее в ноябре президент Сенегала заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны несовместимо с национальным суверенитетом. Позже в декабре Сенегал объявил о решении закрыть все иностранные военные базы "в ближайшее время".
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В миреСенегалДакар (город)ФранцияШарль де Голль
 
 
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