https://ria.ru/20250403/dagestan-2009179657.html

В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве

В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве - РИА Новости, 03.04.2025

В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве

Пожар в лесном массиве вблизи села Инкучимахи в Левашинском районе Дагестана, продолжающийся несколько дней, локализован на площади 200 квадратных метров,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:01:00+03:00

2025-04-03T18:01:00+03:00

2025-04-03T18:01:00+03:00

происшествия

левашинский район

хунзахский район

унцукульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Пожар в лесном массиве вблизи села Инкучимахи в Левашинском районе Дагестана, продолжающийся несколько дней, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Задымление и возгорание леса возле села Инкучимахи продолжается пятый день. Накануне в районной администрации сообщали, что из-за густоты леса и труднодоступности территории спецтехника не может подъехать к месту пожара. В четверг в пресс-службе администрации района сообщили РИА Новости, что огонь преодолел около 3 гектаров, а тлением охвачено порядка 10 гектаров. "В Левашинском районе пожар локализован на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в тушении участвуют более 120 человек: сотрудники МЧС, МВД, лесничества, администрации и местные жители. В настоящее время с природными пожарами в Дагестане борются еще в двух районах. По данным ГУМЧС, в Хунзахском районе, в 1,5 километра от села Харахи, происходит тление и задымление сухой травы и лесной подстилки на площади 50 квадратных метров на землях сельскохозяйственного назначения, в Унцукульском районе, в 3 километрах от села Иштибури, тлеет сухая трава на площади 100 "квадратов".

https://ria.ru/20250108/dagestan-1992839292.html

левашинский район

хунзахский район

унцукульский район

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происшествия, левашинский район, хунзахский район, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)