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В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве - РИА Новости, 03.04.2025
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18:01 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dagestan-2009179657.html
В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве
В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве - РИА Новости, 03.04.2025
В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве вблизи села Инкучимахи в Левашинском районе Дагестана, продолжающийся несколько дней, локализован на площади 200 квадратных метров,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:01:00+03:00
2025-04-03T18:01:00+03:00
происшествия
левашинский район
хунзахский район
унцукульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Пожар в лесном массиве вблизи села Инкучимахи в Левашинском районе Дагестана, продолжающийся несколько дней, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Задымление и возгорание леса возле села Инкучимахи продолжается пятый день. Накануне в районной администрации сообщали, что из-за густоты леса и труднодоступности территории спецтехника не может подъехать к месту пожара. В четверг в пресс-службе администрации района сообщили РИА Новости, что огонь преодолел около 3 гектаров, а тлением охвачено порядка 10 гектаров. "В Левашинском районе пожар локализован на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в тушении участвуют более 120 человек: сотрудники МЧС, МВД, лесничества, администрации и местные жители. В настоящее время с природными пожарами в Дагестане борются еще в двух районах. По данным ГУМЧС, в Хунзахском районе, в 1,5 километра от села Харахи, происходит тление и задымление сухой травы и лесной подстилки на площади 50 квадратных метров на землях сельскохозяйственного назначения, в Унцукульском районе, в 3 километрах от села Иштибури, тлеет сухая трава на площади 100 "квадратов".
https://ria.ru/20250108/dagestan-1992839292.html
левашинский район
хунзахский район
унцукульский район
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происшествия, левашинский район, хунзахский район, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Левашинский район, Хунзахский район, Унцукульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане локализовали пожар в лесном массиве

МЧС: в Дагестане локализовали лесной пожар на площади 200 квадратных метров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пожар. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Пожар в лесном массиве вблизи села Инкучимахи в Левашинском районе Дагестана, продолжающийся несколько дней, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
Задымление и возгорание леса возле села Инкучимахи продолжается пятый день. Накануне в районной администрации сообщали, что из-за густоты леса и труднодоступности территории спецтехника не может подъехать к месту пожара. В четверг в пресс-службе администрации района сообщили РИА Новости, что огонь преодолел около 3 гектаров, а тлением охвачено порядка 10 гектаров.
Левашинском районе пожар локализован на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в тушении участвуют более 120 человек: сотрудники МЧС, МВД, лесничества, администрации и местные жители.
В настоящее время с природными пожарами в Дагестане борются еще в двух районах. По данным ГУМЧС, в Хунзахском районе, в 1,5 километра от села Харахи, происходит тление и задымление сухой травы и лесной подстилки на площади 50 квадратных метров на землях сельскохозяйственного назначения, в Унцукульском районе, в 3 километрах от села Иштибури, тлеет сухая трава на площади 100 "квадратов".
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ПроисшествияЛевашинский районХунзахский районУнцукульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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