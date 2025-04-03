Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/chuvashija-2009127857.html
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков - РИА Новости, 03.04.2025
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков
Депутат одного из районов Чувашии, руководитель детской спортшколы в Алатыре задержан по подозрению в хранении наркотиков, ему не место в системе муниципального РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:15:00+03:00
2025-04-03T15:15:00+03:00
алатырь
олег николаев (политик)
единая россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Депутат одного из районов Чувашии, руководитель детской спортшколы в Алатыре задержан по подозрению в хранении наркотиков, ему не место в системе муниципального управления, заявил глава региона Олег Николаев. "Депутат собрания депутатов Алатырского муниципального округа первого созыва, член партии "Единая Россия" Иван Владимирович Самойлов был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Этот инцидент необходимо рассмотреть с точки зрения партийной этики и дисциплины. Подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления, особенно учитывая его работу с детьми в должности директора детской спортивной школы", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он заявил, что "резко осуждает подобные действия" и имеет "непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более связанной с наркотиками". Глава Чувашии пообещал "искоренять любые проявления нарушений норм законов и морали".
https://ria.ru/20250312/istochnik-2004501423.html
алатырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алатырь, олег николаев (политик), единая россия, происшествия
Алатырь, Олег Николаев (политик), Единая Россия, Происшествия
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков

Депутата Самойлова задержали в Чувашии по подозрению в хранении наркотиков

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Депутат одного из районов Чувашии, руководитель детской спортшколы в Алатыре задержан по подозрению в хранении наркотиков, ему не место в системе муниципального управления, заявил глава региона Олег Николаев.
"Депутат собрания депутатов Алатырского муниципального округа первого созыва, член партии "Единая Россия" Иван Владимирович Самойлов был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Этот инцидент необходимо рассмотреть с точки зрения партийной этики и дисциплины. Подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления, особенно учитывая его работу с детьми в должности директора детской спортивной школы", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он заявил, что "резко осуждает подобные действия" и имеет "непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более связанной с наркотиками".
Глава Чувашии пообещал "искоренять любые проявления нарушений норм законов и морали".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Источник: в Тамбове задержали руководителей двух предприятий с кокаином
12 марта, 12:39
 
АлатырьОлег Николаев (политик)Единая РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала