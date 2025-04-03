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В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков - РИА Новости, 03.04.2025
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков
Депутат одного из районов Чувашии, руководитель детской спортшколы в Алатыре задержан по подозрению в хранении наркотиков, ему не место в системе муниципального РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:15:00+03:00
2025-04-03T15:15:00+03:00
2025-04-03T15:15:00+03:00
алатырь
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Депутат одного из районов Чувашии, руководитель детской спортшколы в Алатыре задержан по подозрению в хранении наркотиков, ему не место в системе муниципального управления, заявил глава региона Олег Николаев. "Депутат собрания депутатов Алатырского муниципального округа первого созыва, член партии "Единая Россия" Иван Владимирович Самойлов был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Этот инцидент необходимо рассмотреть с точки зрения партийной этики и дисциплины. Подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления, особенно учитывая его работу с детьми в должности директора детской спортивной школы", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он заявил, что "резко осуждает подобные действия" и имеет "непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более связанной с наркотиками". Глава Чувашии пообещал "искоренять любые проявления нарушений норм законов и морали".
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алатырь, олег николаев (политик), единая россия, происшествия
Алатырь, Олег Николаев (политик), Единая Россия, Происшествия
В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков
Депутата Самойлова задержали в Чувашии по подозрению в хранении наркотиков