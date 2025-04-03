https://ria.ru/20250403/chuvashija-2009127857.html

В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков

В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков - РИА Новости, 03.04.2025

В Чувашии задержали депутата, подозреваемого в хранении наркотиков

Депутат одного из районов Чувашии, руководитель детской спортшколы в Алатыре задержан по подозрению в хранении наркотиков, ему не место в системе муниципального РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:15:00+03:00

2025-04-03T15:15:00+03:00

2025-04-03T15:15:00+03:00

алатырь

олег николаев (политик)

единая россия

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Депутат одного из районов Чувашии, руководитель детской спортшколы в Алатыре задержан по подозрению в хранении наркотиков, ему не место в системе муниципального управления, заявил глава региона Олег Николаев. "Депутат собрания депутатов Алатырского муниципального округа первого созыва, член партии "Единая Россия" Иван Владимирович Самойлов был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Этот инцидент необходимо рассмотреть с точки зрения партийной этики и дисциплины. Подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления, особенно учитывая его работу с детьми в должности директора детской спортивной школы", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он заявил, что "резко осуждает подобные действия" и имеет "непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более связанной с наркотиками". Глава Чувашии пообещал "искоренять любые проявления нарушений норм законов и морали".

https://ria.ru/20250312/istochnik-2004501423.html

алатырь

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алатырь, олег николаев (политик), единая россия, происшествия