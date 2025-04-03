https://ria.ru/20250403/chukotka-2009112592.html

На Чукотке экс-полицейского, мучившего задержанных, осудили условно

На Чукотке экс-полицейского, мучившего задержанных, осудили условно - РИА Новости, 03.04.2025

На Чукотке экс-полицейского, мучившего задержанных, осудили условно

Суд назначил 4 года 8 месяцев лишения свободы условно бывшему участковому на Чукотке, который на протяжении двух лет незаконно избивал задержанных и помещал их... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:26:00+03:00

2025-04-03T14:26:00+03:00

2025-04-03T14:26:00+03:00

происшествия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Суд назначил 4 года 8 месяцев лишения свободы условно бывшему участковому на Чукотке, который на протяжении двух лет незаконно избивал задержанных и помещал их в маленькую самодельную клетку, сообщил РИА Новости представитель регионального УФСБ РФ. Ранее в СУСК по Чукотке РИА Новости сообщали, что в 2020 году сотрудник подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Провиденское" незаконно поместил в самодельную металлическую клетку в коридоре сельского пункта полиции задержанную 21-летнюю девушку, а также избил ее. Кроме того, по данным следствия, полицейский незаконно помещал в клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В СУСК уточняли, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. Мужчина был уволен из полиции. Управление Генпрокуратуры по ДФО сообщало, что в "клетку для исправления" площадью в квадратный метр в 2018 и 2020 годах периодически помещались и удерживались 9 женщин и 5 мужчин под предлогом пресечения совершаемых ими правонарушений. В отношении 4 человек, оказавших сопротивление, экс-полицейский применял насилие, одной женщине он сломал руку, отмечали в управлении. Фигурант отрицал вину, но в его телефоне обнаружены фото- и видео материалы с потерпевшими. "Решением Провиденского районного суда подсудимый по совокупности преступлений признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 8 месяцев условно с испытательным сроком на аналогичный период и лишением права занимать должность на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - сказал собеседник. По его словам, решение суда вступило в законную силу. По данным УФСБ, в период с 2019 по 2020 годы бывший полицейский незаконно удерживал и избивал трех жителей Провиденского городского округа. Позже было выявлено еще 13 аналогичных дополнительных эпизодов превышения должностных полномочий.

https://ria.ru/20241028/peterburg-1980569819.html

https://ria.ru/20250307/prigovor-2003587924.html

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происшествия, чукотка, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, стрельба в мурманске