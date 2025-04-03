На Чукотке экс-полицейского, мучившего задержанных, осудили условно
На Чукотке экс-полицейского, мучившего задержанных в клетке, осудили условно
Статуя Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Суд назначил 4 года 8 месяцев лишения свободы условно бывшему участковому на Чукотке, который на протяжении двух лет незаконно избивал задержанных и помещал их в маленькую самодельную клетку, сообщил РИА Новости представитель регионального УФСБ РФ.
Ранее в СУСК по Чукотке РИА Новости сообщали, что в 2020 году сотрудник подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Провиденское" незаконно поместил в самодельную металлическую клетку в коридоре сельского пункта полиции задержанную 21-летнюю девушку, а также избил ее. Кроме того, по данным следствия, полицейский незаконно помещал в клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В СУСК уточняли, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. Мужчина был уволен из полиции.
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Управление Генпрокуратуры по ДФО сообщало, что в "клетку для исправления" площадью в квадратный метр в 2018 и 2020 годах периодически помещались и удерживались 9 женщин и 5 мужчин под предлогом пресечения совершаемых ими правонарушений. В отношении 4 человек, оказавших сопротивление, экс-полицейский применял насилие, одной женщине он сломал руку, отмечали в управлении. Фигурант отрицал вину, но в его телефоне обнаружены фото- и видео материалы с потерпевшими.
"Решением Провиденского районного суда подсудимый по совокупности преступлений признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 8 месяцев условно с испытательным сроком на аналогичный период и лишением права занимать должность на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - сказал собеседник.
По его словам, решение суда вступило в законную силу.
По данным УФСБ, в период с 2019 по 2020 годы бывший полицейский незаконно удерживал и избивал трех жителей Провиденского городского округа. Позже было выявлено еще 13 аналогичных дополнительных эпизодов превышения должностных полномочий.