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Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия - РИА Новости, 03.04.2025
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17:33 03.04.2025 (обновлено: 17:39 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия - РИА Новости, 03.04.2025
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:33:00+03:00
2025-04-03T17:39:00+03:00
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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - РИА Новости. Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "Расцениваем новые санкции американцев против Кубы как проявление бессилия и подтверждаем полную солидарность с Кубой", - сказал зампред российского правительства в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Он отметил, что Россия и Куба очень хорошо знают, что такое санкции. "Мы не сломались и не предали свои принципы", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20250328/medvedev-2007963758.html
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в мире, россия, куба, сша, дмитрий чернышенко
В мире, Россия, Куба, США, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия

Чернышенко: РФ расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес во время встречи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес во время встречи
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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - РИА Новости. Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом.
"Расцениваем новые санкции американцев против Кубы как проявление бессилия и подтверждаем полную солидарность с Кубой", - сказал зампред российского правительства в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.
Он отметил, что Россия и Куба очень хорошо знают, что такое санкции.
"Мы не сломались и не предали свои принципы", - заключил Чернышенко.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреРоссияКубаСШАДмитрий Чернышенко
 
 
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