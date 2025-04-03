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Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия - РИА Новости, 03.04.2025
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:33:00+03:00
2025-04-03T17:33:00+03:00
2025-04-03T17:39:00+03:00
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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - РИА Новости. Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "Расцениваем новые санкции американцев против Кубы как проявление бессилия и подтверждаем полную солидарность с Кубой", - сказал зампред российского правительства в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Он отметил, что Россия и Куба очень хорошо знают, что такое санкции. "Мы не сломались и не предали свои принципы", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20250328/medvedev-2007963758.html
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в мире, россия, куба, сша, дмитрий чернышенко
В мире, Россия, Куба, США, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
Чернышенко: РФ расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия