https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html

Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия

Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия - РИА Новости, 03.04.2025

Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия

Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:33:00+03:00

2025-04-03T17:33:00+03:00

2025-04-03T17:39:00+03:00

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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - РИА Новости. Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "Расцениваем новые санкции американцев против Кубы как проявление бессилия и подтверждаем полную солидарность с Кубой", - сказал зампред российского правительства в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Он отметил, что Россия и Куба очень хорошо знают, что такое санкции. "Мы не сломались и не предали свои принципы", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20250328/medvedev-2007963758.html

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в мире, россия, куба, сша, дмитрий чернышенко