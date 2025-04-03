Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Гаваны
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Гаваны
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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел на Кубу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что заместитель председателя правительства примет участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Кроме того, Чернышенко проведет рабочую встречу с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фалькон Эрнандесом.
Также вице-премьер посетит исторические комплексы в Сантьяго-де-Куба, включая место захоронения главнокомандующего Фиделя Кастро и могилу национальных Героев Кубы на Кладбище Санта-Ифигения, II Восточный фронт "Франк Паис Гарсия" и Казармы Монкада.
В столице Кубы – город Гавана – зампред правительства примет участие в старте работы выставки "Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений" компании Группы компаний "Геокуба", одним из ключевых партнеров которой является Московский государственный университет геодезии и картографии, а также посетит образовательные и производственные площадки.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.