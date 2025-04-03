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Челябинские врачи спасли пациентку с полутораметровой опухолью
Челябинские врачи спасли пациентку с полутораметровой опухолью - РИА Новости, 03.04.2025
Челябинские врачи спасли пациентку с полутораметровой опухолью
Гинекологи горбольницы №1 Челябинска спасли женщину, которая 4 года назад отказалась удалять опухоль диаметром 25 сантиметров, теперь врачам пришлось удалять... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:07:00+03:00
2025-04-03T10:07:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Гинекологи горбольницы №1 Челябинска спасли женщину, которая 4 года назад отказалась удалять опухоль диаметром 25 сантиметров, теперь врачам пришлось удалять новообразование, которое в обхвате достигало полутора метров, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона. По данным министерства, пациентка 56 лет поступила в отделение с жалобами на плохое самочувствие: резкое увеличение размеров живота, редкое мочеиспускание и боли, а направил ее кардиолог, к которому она обратилась с одышкой и повышенным сердцебиением. "При УЗИ исследовании в брюшной полости пациентки обнаружили опухоль, которая в обхвате достигала уже полутора метров… Прежде чем удалить гигантское образование операционной бригаде пришлось откачать более 30 литров жидкости из камер опухоли и только после этого удалить ее. Операция длилась 2 часа и закончилась благополучно для пациентки", - говорится в сообщении. Доброкачественная опухоль – муцинозная цистаденома - выросла из яичника, сдавила желудок, кишечник и другие органы, расположенные в брюшной полости, и уже подпирала легкие, отмечается в сообщении. По словам оперирующего врача-гинеколога, заведующей отделением №1 горбольницы №1 Татьяны Каменевой, несколько лет назад пациентка уже обращалась к врачам, было диагностировано доброкачественное образование диаметром более 25 сантиметров. "Уже тогда была рекомендована операция. Но женщина покинула стационар и вот теперь, спустя 4 года, пришлось устранять тяжелые последствия", - цитирует пресс-служба слова Каменевой.
https://ria.ru/20241007/moskva-1976684945.html
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челябинск, здоровье - общество
Челябинск, Здоровье - Общество
Челябинские врачи спасли пациентку с полутораметровой опухолью
В Челябинске гинекологи спасли пациентку с полутораметровой опухолью
ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Гинекологи горбольницы №1 Челябинска спасли женщину, которая 4 года назад отказалась удалять опухоль диаметром 25 сантиметров, теперь врачам пришлось удалять новообразование, которое в обхвате достигало полутора метров, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
По данным министерства, пациентка 56 лет поступила в отделение с жалобами на плохое самочувствие: резкое увеличение размеров живота, редкое мочеиспускание и боли, а направил ее кардиолог, к которому она обратилась с одышкой и повышенным сердцебиением.
"При УЗИ исследовании в брюшной полости пациентки обнаружили опухоль, которая в обхвате достигала уже полутора метров… Прежде чем удалить гигантское образование операционной бригаде пришлось откачать более 30 литров жидкости из камер опухоли и только после этого удалить ее. Операция длилась 2 часа и закончилась благополучно для пациентки", - говорится в сообщении.
Доброкачественная опухоль – муцинозная цистаденома - выросла из яичника, сдавила желудок, кишечник и другие органы, расположенные в брюшной полости, и уже подпирала легкие, отмечается в сообщении.
По словам оперирующего врача-гинеколога, заведующей отделением №1 горбольницы №1 Татьяны Каменевой, несколько лет назад пациентка уже обращалась к врачам, было диагностировано доброкачественное образование диаметром более 25 сантиметров.
"Уже тогда была рекомендована операция. Но женщина покинула стационар и вот теперь, спустя 4 года, пришлось устранять тяжелые последствия", - цитирует пресс-служба слова Каменевой.