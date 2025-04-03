https://ria.ru/20250403/bucha-2009086500.html

Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова

Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова - РИА Новости, 03.04.2025

Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова

Россия так и не получила список имен так называемых "жертв Бучи", Москва неоднократно с фактами на руках говорила, что события, которые там якобы имели место,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:56:00+03:00

2025-04-03T12:56:00+03:00

2025-04-03T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия так и не получила список имен так называемых "жертв Бучи", Москва неоднократно с фактами на руках говорила, что события, которые там якобы имели место, являются циничной инсценировкой Запада и Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."За 3 года России никто так и не передал список так называемых "жертв Бучи", хотя запросы на идентификацию лиц, чьи тела были показаны всему миру неоднократно, направлялся нами в различные международные инстанции", - сказала Захарова.Россия неоднократно с фактами на руках говорила, что так называемая "бойня в Буче" является циничной инсценировкой Запада и киевских властей, отметила Захарова.В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.

https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html

https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, буча, москва, мария захарова, дмитрий песков