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Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/bucha-2009086500.html
Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова
Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова - РИА Новости, 03.04.2025
Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова
Россия так и не получила список имен так называемых "жертв Бучи", Москва неоднократно с фактами на руках говорила, что события, которые там якобы имели место,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:56:00+03:00
2025-04-03T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
буча
москва
мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия так и не получила список имен так называемых "жертв Бучи", Москва неоднократно с фактами на руках говорила, что события, которые там якобы имели место, являются циничной инсценировкой Запада и Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."За 3 года России никто так и не передал список так называемых "жертв Бучи", хотя запросы на идентификацию лиц, чьи тела были показаны всему миру неоднократно, направлялся нами в различные международные инстанции", - сказала Захарова.Россия неоднократно с фактами на руках говорила, что так называемая "бойня в Буче" является циничной инсценировкой Запада и киевских властей, отметила Захарова.В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html
https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html
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в мире, россия, буча, москва, мария захарова, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Буча, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Россия так и не получила список имен "жертв Бучи", заявила Захарова

Захарова: РФ за три года так и не получила список имен так называемых жертв Бучи

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия так и не получила список имен так называемых "жертв Бучи", Москва неоднократно с фактами на руках говорила, что события, которые там якобы имели место, являются циничной инсценировкой Запада и Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"За 3 года России никто так и не передал список так называемых "жертв Бучи", хотя запросы на идентификацию лиц, чьи тела были показаны всему миру неоднократно, направлялся нами в различные международные инстанции", - сказала Захарова.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Россия неоднократно с фактами на руках говорила, что так называемая "бойня в Буче" является циничной инсценировкой Запада и киевских властей, отметила Захарова.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией
27 марта, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБучаМоскваМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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