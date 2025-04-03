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Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США - РИА Новости, 03.04.2025
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01:02 03.04.2025 (обновлено: 01:17 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/britanija-2009003060.html
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США - РИА Новости, 03.04.2025
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:02:00+03:00
2025-04-03T01:17:00+03:00
великобритания
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
дональд трамп
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс, его слова цитирует издание Telegraph. "США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - заявил Рейнольдс.Министр добавил, что у Великобритании есть необходимые инструменты, чтобы защитить национальную экономику от последствий введения Трампом пошлин, и готова ими воспользоваться, а также продолжит взаимодействовать с британским бизнесом для оценки наносимого ими урона.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
великобритания
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великобритания, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп
Великобритания, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США

Министр Рейнольдс: Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс, его слова цитирует издание Telegraph.
"США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - заявил Рейнольдс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
00:09
Министр добавил, что у Великобритании есть необходимые инструменты, чтобы защитить национальную экономику от последствий введения Трампом пошлин, и готова ими воспользоваться, а также продолжит взаимодействовать с британским бизнесом для оценки наносимого ими урона.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп
Вчера, 15:56
 
ВеликобританияСШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыДональд Трамп
 
 
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