https://ria.ru/20250403/britanija-2009003060.html

Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США

Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США - РИА Новости, 03.04.2025

Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США

Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:02:00+03:00

2025-04-03T01:02:00+03:00

2025-04-03T01:17:00+03:00

великобритания

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

дональд трамп

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс, его слова цитирует издание Telegraph. "США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - заявил Рейнольдс.Министр добавил, что у Великобритании есть необходимые инструменты, чтобы защитить национальную экономику от последствий введения Трампом пошлин, и готова ими воспользоваться, а также продолжит взаимодействовать с британским бизнесом для оценки наносимого ими урона.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп