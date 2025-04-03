Рейтинг@Mail.ru
БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 03.04.2025 (обновлено: 12:22 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/briks-2009077450.html
БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару, заявил Рябков
БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025
БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару, заявил Рябков
Страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару, речь идет о модернизации расчетно-финансовой архитектуры, чтобы взаимодействие в рамках объединения не... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:21:00+03:00
2025-04-03T12:22:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:81:2863:1691_1920x0_80_0_0_2553eb6fc1bf880cc8e4c4a15be9704c.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару, речь идет о модернизации расчетно-финансовой архитектуры, чтобы взаимодействие в рамках объединения не нарушалось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью. "Если вести речь о неких угрозах со стороны администрации США в адрес БРИКС и стран-членов БРИКС, то наше отношение к этому серьезное, но спокойное. Мы терпеливо разъясняем, что мы не разрабатываем в рамках БРИКС никакие альтернативы доллару. Мы просто ведем речь о модернизации расчетно-финансовой архитектуры таким образом, чтобы наше взаимодействие в рамках БРИКС не страдало от посягательств некоторых акторов, которые злоупотребляют своим монопольным положением в данной сфере, чтобы нанести кому-то ущерб", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". По его словам, "это не то же самое, как пытаться заменить или подменить что-то". "Это попытка построить некую параллель. Здесь есть заделы, и в период российского председательства мы неплохо продвинулись. Мы ожидаем, что в текущем году, в период бразильского председательства, мы сделаем новые шаги. По крайней мере, мы к этому будем вести. Мы рады, что внутри БРИКС есть достаточно солидное, устоявшееся понимание того, что в финансово-экономической сфере это тот путь, по которому нужно двигаться", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20241216/logistika-1988815745.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, БРИКС
БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару, речь идет о модернизации расчетно-финансовой архитектуры, чтобы взаимодействие в рамках объединения не нарушалось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью.
"Если вести речь о неких угрозах со стороны администрации США в адрес БРИКС и стран-членов БРИКС, то наше отношение к этому серьезное, но спокойное. Мы терпеливо разъясняем, что мы не разрабатываем в рамках БРИКС никакие альтернативы доллару. Мы просто ведем речь о модернизации расчетно-финансовой архитектуры таким образом, чтобы наше взаимодействие в рамках БРИКС не страдало от посягательств некоторых акторов, которые злоупотребляют своим монопольным положением в данной сфере, чтобы нанести кому-то ущерб", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
По его словам, "это не то же самое, как пытаться заменить или подменить что-то".
"Это попытка построить некую параллель. Здесь есть заделы, и в период российского председательства мы неплохо продвинулись. Мы ожидаем, что в текущем году, в период бразильского председательства, мы сделаем новые шаги. По крайней мере, мы к этому будем вести. Мы рады, что внутри БРИКС есть достаточно солидное, устоявшееся понимание того, что в финансово-экономической сфере это тот путь, по которому нужно двигаться", - заключил замминистра.
Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС
16 декабря 2024, 08:00
 
В миреРоссияСШАСергей РябковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала