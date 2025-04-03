БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару
Логотип БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару, речь идет о модернизации расчетно-финансовой архитектуры, чтобы взаимодействие в рамках объединения не нарушалось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью.
"Если вести речь о неких угрозах со стороны администрации США в адрес БРИКС и стран-членов БРИКС, то наше отношение к этому серьезное, но спокойное. Мы терпеливо разъясняем, что мы не разрабатываем в рамках БРИКС никакие альтернативы доллару. Мы просто ведем речь о модернизации расчетно-финансовой архитектуры таким образом, чтобы наше взаимодействие в рамках БРИКС не страдало от посягательств некоторых акторов, которые злоупотребляют своим монопольным положением в данной сфере, чтобы нанести кому-то ущерб", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
По его словам, "это не то же самое, как пытаться заменить или подменить что-то".
"Это попытка построить некую параллель. Здесь есть заделы, и в период российского председательства мы неплохо продвинулись. Мы ожидаем, что в текущем году, в период бразильского председательства, мы сделаем новые шаги. По крайней мере, мы к этому будем вести. Мы рады, что внутри БРИКС есть достаточно солидное, устоявшееся понимание того, что в финансово-экономической сфере это тот путь, по которому нужно двигаться", - заключил замминистра.
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