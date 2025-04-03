https://ria.ru/20250403/brazilija-2009008768.html

Бразилия ответит на введение новых пошлин США

Бразилия ответит на введение новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025

Бразилия ответит на введение новых пошлин США

Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, которые нарушают обязательства перед ВТО, сообщило правительство... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:10:00+03:00

2025-04-03T02:10:00+03:00

2025-04-03T02:11:00+03:00

бразилия

сша

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17140/92/171409245_0:531:2182:1758_1920x0_80_0_0_8d78235d5e43be17ad0660641d237519.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, которые нарушают обязательства перед ВТО, сообщило правительство латиноамериканской страны. "Правительство Бразилии сожалеет о решении американского правительства о введении со 2 апреля дополнительных пошлин в размере 10% на поставки из Бразилии. Эти новые меры, как и пошлины, уже введенные в отношении сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, нарушают обязательства США перед Всемирной торговой организацией", - говорится в сообщении. "Правительство Бразилии после консультаций с частным сектором будет стремиться защищать интересы национальных производителей", - добавило правительство. Кабмин отметил, что остается открытым для диалога с США, чтобы как можно скорее отменить объявленные пошлины. Вместе с тем власти страны рассмотрят все возможные ответные действия, включая обращение в ВТО для защиты законных национальных интересов.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/kanada-2009008332.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бразилия, сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире