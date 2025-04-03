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Бразилия ответит на введение новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
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02:10 03.04.2025 (обновлено: 02:11 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/brazilija-2009008768.html
Бразилия ответит на введение новых пошлин США
Бразилия ответит на введение новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Бразилия ответит на введение новых пошлин США
Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, которые нарушают обязательства перед ВТО, сообщило правительство... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:10:00+03:00
2025-04-03T02:11:00+03:00
бразилия
сша
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, которые нарушают обязательства перед ВТО, сообщило правительство латиноамериканской страны. "Правительство Бразилии сожалеет о решении американского правительства о введении со 2 апреля дополнительных пошлин в размере 10% на поставки из Бразилии. Эти новые меры, как и пошлины, уже введенные в отношении сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, нарушают обязательства США перед Всемирной торговой организацией", - говорится в сообщении. "Правительство Бразилии после консультаций с частным сектором будет стремиться защищать интересы национальных производителей", - добавило правительство. Кабмин отметил, что остается открытым для диалога с США, чтобы как можно скорее отменить объявленные пошлины. Вместе с тем власти страны рассмотрят все возможные ответные действия, включая обращение в ВТО для защиты законных национальных интересов.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/kanada-2009008332.html
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бразилия, сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Бразилия, США, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Бразилия ответит на введение новых пошлин США

Бразилия будет защищать интересы производителей из-за новых пошлин США

© РИА Новости / Дмитренко | Перейти в медиабанкГород Сан-Паулу
Город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Дмитренко
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Город Сан-Паулу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, которые нарушают обязательства перед ВТО, сообщило правительство латиноамериканской страны.
"Правительство Бразилии сожалеет о решении американского правительства о введении со 2 апреля дополнительных пошлин в размере 10% на поставки из Бразилии. Эти новые меры, как и пошлины, уже введенные в отношении сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, нарушают обязательства США перед Всемирной торговой организацией", - говорится в сообщении.
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"Правительство Бразилии после консультаций с частным сектором будет стремиться защищать интересы национальных производителей", - добавило правительство.
Кабмин отметил, что остается открытым для диалога с США, чтобы как можно скорее отменить объявленные пошлины. Вместе с тем власти страны рассмотрят все возможные ответные действия, включая обращение в ВТО для защиты законных национальных интересов.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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БразилияСШАДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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