https://ria.ru/20250403/bpla-2009222468.html

Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025

Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:36:00+03:00

2025-04-03T23:36:00+03:00

2025-04-03T23:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

орловская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Третьего апреля т.г. в период с 22.00 до 22.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250403/pvo-2009217204.html

россия

орловская область

курская область

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россия, безопасность, орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)