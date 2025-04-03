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Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:36:00+03:00
2025-04-03T23:36:00+03:00
2025-04-03T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
орловская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Третьего апреля т.г. в период с 22.00 до 22.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250403/pvo-2009217204.html
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россия, безопасность, орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Орловская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
МО: средства ПВО сбили девять дронов ВСУ над Курской и Орловской областями