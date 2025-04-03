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Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 03.04.2025 (обновлено: 23:39 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/bpla-2009222468.html
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:36:00+03:00
2025-04-03T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
орловская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Третьего апреля т.г. в период с 22.00 до 22.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250403/pvo-2009217204.html
россия
орловская область
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россия, безопасность, орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Орловская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ

МО: средства ПВО сбили девять дронов ВСУ над Курской и Орловской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Третьего апреля т.г. в период с 22.00 до 22.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Курской области сбили 17 беспилотников ВСУ
Вчера, 22:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьОрловская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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