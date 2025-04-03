https://ria.ru/20250403/bomby-2009103276.html

Прокурор попросил 18 лет для повара, отправлявшего бомбы в посылках военным

Прокурор попросил 18 лет для повара, отправлявшего бомбы в посылках военным - РИА Новости, 03.04.2025

Прокурор попросил 18 лет для повара, отправлявшего бомбы в посылках военным

Прокурор просит приговорить к 18 годам повара Вадима Чалого, по заданию украинских спецслужб отправившего трем полковникам российской армии взрывные устройства... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:58:00+03:00

2025-04-03T13:58:00+03:00

2025-04-03T18:38:00+03:00

россия

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происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 18 годам повара Вадима Чалого, по заданию украинских спецслужб отправившего трем полковникам российской армии взрывные устройства под видом "подарка от сослуживцев", передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказала гособвинитель, дополнительно предложив оштрафовать его на 500 тысяч рублей. Чалый по образованию повар, ему вменяется три покушения на теракт и незаконное хранение взрывных устройств. Он признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших По данным следствия, Чалый курьерской службой передал взрывные устройства трем полковникам ВС РФ, они были оформлены в посылки и преподносились как "подарки от сослуживцев". К счастью, никто не пострадал - получатели были в командировках и не успели открыть посылки. Защита настаивала на снисхождении. По словам адвоката, Чалый нашел вакансию в интернете и "попал под влияние профессиональных сотрудников разведки враждебного государства", воспользовавшихся его наивностью и недальновидностью.В своих показаниях подсудимый указал, что пошел на преступление "из-за желания получить легкие деньги", хотя понимал, что это противоправные действия. По его словам, он старался не думать о последствиях для людей, которым посылает взрывные устройства.В июле 2024 года ФСБ сообщала о предотвращении попытки украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских военнослужащих Москве. Был задержан гражданин РФ 1994 года рождения, который по заданию военной разведки Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам их проживания. Бомбы должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам, отмечали тогда в ФСБ.

https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия