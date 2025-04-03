https://ria.ru/20250403/boeviki-2009193322.html

Боевики ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области, заявил Ганчев

Боевики ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.04.2025

Боевики ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области, заявил Ганчев

Украинские боевики занимаются мародерством в Харьковской области, выносят из пустующих квартир все, что могут, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:04:00+03:00

2025-04-03T19:04:00+03:00

2025-04-03T19:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинские боевики занимаются мародерством в Харьковской области, выносят из пустующих квартир все, что могут, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На оккупированной ВСУ части Харьковской области, в прифронтовых районах, всё чаще всплывают факты мародёрства со стороны боевиков. Они как варвары вскрывают пустующие квартиры и выносят всё, что могут, а местные власти продолжают насильно "выдворять" людей из их домов", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины