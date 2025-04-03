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Боевики ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области, заявил Ганчев
Боевики ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.04.2025
Боевики ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области, заявил Ганчев
Украинские боевики занимаются мародерством в Харьковской области, выносят из пустующих квартир все, что могут, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:04:00+03:00
2025-04-03T19:04:00+03:00
2025-04-03T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинские боевики занимаются мародерством в Харьковской области, выносят из пустующих квартир все, что могут, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На оккупированной ВСУ части Харьковской области, в прифронтовых районах, всё чаще всплывают факты мародёрства со стороны боевиков. Они как варвары вскрывают пустующие квартиры и выносят всё, что могут, а местные власти продолжают насильно "выдворять" людей из их домов", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: украинские боевики в Харьковской области выносят все, что могут