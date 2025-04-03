https://ria.ru/20250403/bezrukov-2009109705.html

Безрукову грозит штраф до пяти тысяч рублей за незаконную ловлю щуки

Безрукову грозит штраф до пяти тысяч рублей за незаконную ловлю щуки - РИА Новости, 03.04.2025

Безрукову грозит штраф до пяти тысяч рублей за незаконную ловлю щуки

Российскому актеру Сергею Безрукову за незаконную ловлю щуки в Ростовской области может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а также конфискация спиннинга и... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российскому актеру Сергею Безрукову за незаконную ловлю щуки в Ростовской области может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а также конфискация спиннинга и пойманной рыбы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Безруков ранее выложил пост в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) с фотографией с пойманной щуки. Свою публикацию артист сопроводил подписью о спортивной рыбалке на Дону в Ростовской области. "В Ростовской области с 1 апреля действует нерестовый запрет, а вылов щуки запрещен с 15 января по 15 апреля. Соответственно массово начали появляться сообщения, что актеру может грозить даже уголовная ответственность. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов в данном случае может наступить только, если лов (осуществлялся) в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", - рассказал Хаминский. Как уточнил юрист, в случае крупного ущерба нарушители должны выплачивать штраф в размере не менее 100 тысяч рублей. "Вряд ли можно оценить двухкилограммовую щуку в такую сумму. Таким образом, максимум, что может грозить Безрукову, это административная ответственность за нарушение правил, регламентирующих рыболовство. Штраф за такое правонарушение составит максимум 5 тысяч рублей. Могут еще конфисковать и спиннинг, а также саму щуку", - заключил Хаминский.

https://ria.ru/20250324/efremov-2006998198.html

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