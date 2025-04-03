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Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 03.04.2025
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:04:00+03:00
2025-04-03T14:04:00+03:00
2025-04-03T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в ведомстве сообщали об уничтожении трех украинских беспилотников над территорией Белгородской области. "Третьего апреля около 12.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
МО РФ: ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью