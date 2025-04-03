https://ria.ru/20250403/bespilotnik-2009105359.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 03.04.2025

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:04:00+03:00

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2025-04-03T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

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безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в ведомстве сообщали об уничтожении трех украинских беспилотников над территорией Белгородской области. "Третьего апреля около 12.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф