Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 03.04.2025 (обновлено: 08:56 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/bespilotnik-2009030924.html
Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области
Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области
Украинский беспилотник упал на улице Курска, погибших и пострадавших нет, ещё один БПЛА - в курском Железногорске, пробита часть стены завода резинотехники,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:53:00+03:00
2025-04-03T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
железногорск
курск
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
КУРСК, 3 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник упал на улице Курска, погибших и пострадавших нет, ещё один БПЛА - в курском Железногорске, пробита часть стены завода резинотехники, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Этой ночью враг опять пытался атаковать Курскую область с помощью беспилотников. По предварительной информации, произошло падение БПЛА в районе улицы Станционной. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что на месте работали все оперативные службы, в четверг туда выедет соответствующая комиссия для установления возможного ущерба. "Ещё один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. К счастью, также обошлось без жертв", - добавил врио губернатора. Ранее в Минобороны сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА – над территорией Брянской области, по пять БПЛА – над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА – над территорией Калужской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Смоленской области.
https://ria.ru/20250402/drony-2008921706.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
железногорск
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, железногорск , курск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Железногорск , Курск, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области

Хинштейн: упавший украинский дрон пробил часть стены завода в Железногорске

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник упал на улице Курска, погибших и пострадавших нет, ещё один БПЛА - в курском Железногорске, пробита часть стены завода резинотехники, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Этой ночью враг опять пытался атаковать Курскую область с помощью беспилотников. По предварительной информации, произошло падение БПЛА в районе улицы Станционной. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений", - сообщил Хинштейн.
Последствия атаки ВСУ в курском селе Маршала Жукова - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Жители курского села рассказали о ночных атаках украинских дронов
2 апреля, 15:49
Он добавил, что на месте работали все оперативные службы, в четверг туда выедет соответствующая комиссия для установления возможного ущерба.
"Ещё один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. К счастью, также обошлось без жертв", - добавил врио губернатора.
Ранее в Минобороны сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА – над территорией Брянской области, по пять БПЛА – над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА – над территорией Калужской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Смоленской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЖелезногорскКурскАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала