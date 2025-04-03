https://ria.ru/20250403/bespilotnik-2009030924.html

Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области

Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области

Украинский беспилотник упал на улице Курска, погибших и пострадавших нет, ещё один БПЛА - в курском Железногорске, пробита часть стены завода резинотехники,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:53:00+03:00

2025-04-03T08:53:00+03:00

2025-04-03T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

железногорск

курск

александр хинштейн

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КУРСК, 3 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник упал на улице Курска, погибших и пострадавших нет, ещё один БПЛА - в курском Железногорске, пробита часть стены завода резинотехники, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Этой ночью враг опять пытался атаковать Курскую область с помощью беспилотников. По предварительной информации, произошло падение БПЛА в районе улицы Станционной. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что на месте работали все оперативные службы, в четверг туда выедет соответствующая комиссия для установления возможного ущерба. "Ещё один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. К счастью, также обошлось без жертв", - добавил врио губернатора. Ранее в Минобороны сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА – над территорией Брянской области, по пять БПЛА – над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА – над территорией Калужской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Смоленской области.

https://ria.ru/20250402/drony-2008921706.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, железногорск , курск, александр хинштейн