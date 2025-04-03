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Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей - РИА Новости, 03.04.2025
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22:00 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/berbok-2009216485.html
Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей
Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей - РИА Новости, 03.04.2025
Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей
Европейцам жаль американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин, заявила в интервью... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:00:00+03:00
2025-04-03T22:00:00+03:00
сша
австралия
анналена бербок
дональд трамп
мид германии
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Европейцам жаль американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин, заявила в интервью телеканалу CNN глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Мы уже упомянули, что мы, европейцы, испытываем некоторое сожаление по поводу американских потребителей, потому что на все продукты… из европейских стран, а также из стран Азиатско-тихоокеанского региона теперь также распространяются новые торговые пошлины. Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей", - сказала Бербок. В качестве примера глава МИД ФРГ привела говядину из Австралии, которую, по её словам, очень любят в США. "Если мы вступим в торговую войну, это станет проигрышной ситуацией для всех потребителей по обе стороны Атлантики", - добавила Бербок. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250328/berbok-2008001239.html
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сша, австралия, анналена бербок, дональд трамп, мид германии, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Австралия, Анналена Бербок, Дональд Трамп, МИД Германии, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей

Бербок: Европе жаль американцев, которые столкнутся с ростом цен из-за пошлин

© AP Photo / Ebrahim NorooziАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Европейцам жаль американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин, заявила в интервью телеканалу CNN глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы уже упомянули, что мы, европейцы, испытываем некоторое сожаление по поводу американских потребителей, потому что на все продукты… из европейских стран, а также из стран Азиатско-тихоокеанского региона теперь также распространяются новые торговые пошлины. Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей", - сказала Бербок.
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В качестве примера глава МИД ФРГ привела говядину из Австралии, которую, по её словам, очень любят в США.
"Если мы вступим в торговую войну, это станет проигрышной ситуацией для всех потребителей по обе стороны Атлантики", - добавила Бербок.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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