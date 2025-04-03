https://ria.ru/20250403/berbok-2009216485.html

Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей

Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей - РИА Новости, 03.04.2025

Бербок заявила, что европейцам жаль американских потребителей

Европейцам жаль американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин, заявила в интервью... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T22:00:00+03:00

2025-04-03T22:00:00+03:00

2025-04-03T22:00:00+03:00

сша

австралия

анналена бербок

дональд трамп

мид германии

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999023196_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_71538eaf1859cb6fa6b62fbcf703243a.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Европейцам жаль американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин, заявила в интервью телеканалу CNN глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Мы уже упомянули, что мы, европейцы, испытываем некоторое сожаление по поводу американских потребителей, потому что на все продукты… из европейских стран, а также из стран Азиатско-тихоокеанского региона теперь также распространяются новые торговые пошлины. Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей", - сказала Бербок. В качестве примера глава МИД ФРГ привела говядину из Австралии, которую, по её словам, очень любят в США. "Если мы вступим в торговую войну, это станет проигрышной ситуацией для всех потребителей по обе стороны Атлантики", - добавила Бербок. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250328/berbok-2008001239.html

https://ria.ru/20250401/berbok-2008743293.html

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, австралия, анналена бербок, дональд трамп, мид германии, введение трампом пошлин на импорт, в мире