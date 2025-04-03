https://ria.ru/20250403/berbok-2009212467.html

"Где логика?" Слова Бербок в адрес Путина вызвали ярость в Сети

"Где логика?" Слова Бербок в адрес Путина вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 03.04.2025

"Где логика?" Слова Бербок в адрес Путина вызвали ярость в Сети

Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала от президента России Владимира Путина безоговорочного прекращения огня, чем вызвала ярость читателей газеты Die... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:07:00+03:00

2025-04-03T21:07:00+03:00

2025-04-03T21:07:00+03:00

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анналена бербок

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. . Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала от президента России Владимира Путина безоговорочного прекращения огня, чем вызвала ярость читателей газеты Die Zeit.Политика неоднократно критиковали за антироссийские высказывания, которые вызывают лишь смех в других странах."К сожалению, я больше не могу воспринимать ее всерьез. Она уже давно израсходовала мой кредит доверия", — написал пользователь.""Бербок требует от Путина безоговорочного прекращения огня". Можно требовать сколько угодно, но почему Путин должен на это соглашаться? Введут 101 санкцию против России при том, что предыдущие 100 были неэффективны? У ЕС и Германии нет хороших карт на руках, и Бербок тоже не умеет играть в покер. Нужно знать, когда уходить со сцены, не потеряв лица", — высказался другой."Кому выгодно это перемирие, госпожа Бербок? И почему игрок, у которого туз в рукаве, должен соглашаться на него, если он ничего от этого не получит? Где здесь логика?", —спросил читатель."Ей и ее переплаченному визажисту давно пора исчезнуть в небытие. Она внесла значительный вклад в падение "зеленых", — добавили в Сети."Насколько это волнует Путина? Мне кажется, что ничуть не волнует, если он вообще думал об этом. Так к чему это заявление? Опять же, чтобы почувствовать себя в своей тарелке", — отметил комментатор.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала профессиональные навыки Бербок, включая дипломатию. По ее оценке, политик возглавила МИД Германии случайно, не имея соответствующих знаний и опыта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250403/katastrofa-2009161460.html

https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html

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в мире, анналена бербок, германия, россия, евросоюз, владимир путин