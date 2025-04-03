https://ria.ru/20250403/belorussija-2009209494.html

В Белоруссии накрыли сеть мошеннических колл-центров

В Белоруссии накрыли сеть мошеннических колл-центров - РИА Новости, 03.04.2025

В Белоруссии накрыли сеть мошеннических колл-центров

Белорусские правоохранители задержали около 40 человек, причастных к работе сети мошеннических колл-центров, среди потерпевших есть россияне, сообщила в четверг РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:40:00+03:00

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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали около 40 человек, причастных к работе сети мошеннических колл-центров, среди потерпевших есть россияне, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики в Telegram-канале. "Оперативники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД задержали порядка 40 человек, причастных к функционированию в Беларуси сети мошеннических колл-центров", - говорится в сообщении МВД Белоруссии. Отмечается, что фигуранты представлялись жертвам сотрудниками известных трейдинговых компаний и предлагали "выгодно инвестировать" в несуществующие бизнес-проекты. В сообщении говорится, что среди жертв мошенников десятки потерпевших россиян. По данным пресс-службы, следователями возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством, совершенным организованной группой. Как сообщили в эфире гостелеканала "Беларусь 1", в Минске 1 апреля задержаны работники мошеннического колл-центра. Согласно озвученным в эфире данным, допрошены 37 подозреваемых в мошенничестве, 16 человек взяты под стражу. Они дают признательные показания.По информации телеканала, с 2022 года в Минске действовала сеть из 5 колл-центров, сотрудники которых обещали якобы помощь в криптоинвестировании и получении дополнительных доходов, но в результате оставляли людей без накоплений. "На счету фигурантов тысячи потерпевших из разных стран, но преимущественно – из России. У задержанных изъяты 550 тысяч белорусских рублей наличными (около 176 тысяч долларов – ред.) и дорогостоящие автомобили", - заявили в эфире телеканала."Борцами с оргпреступностью установлено, что участники указанной криминальной структуры через созданные на территории Беларуси мошеннические колл-центры под предлогом оказания содействия в инвестировании в несуществующие бизнес-проекты, якобы посвященные брокерской деятельности, склоняли граждан России к переводу денежных средств на подконтрольные счета", - сообщил телеканалу начальник 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД Белоруссии Сергей Новик.Он рассказал, что в преступной группе была четкая иерархия с отделами продаж, удержания клиентов, работали менеджеры, системные администраторы, бухгалтер, завхоз, кадровик, юрист. "По оперативной информации, злоумышленники путем обмана совершили более 100 преступлений, завладев чужими денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму не менее 240 тысяч рублей (76,8 тысячи долларов – ред.)", - отметил Новик.Ранее в МВД РФ сообщали, что совместно с белорусскими коллегами в 2024 году на территориях двух государств ликвидировали пять мошеннических колл-центров и задержали порядка 60 организаторов и участников преступного сообщества, причастных к совершению более 400 преступлений.

https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

https://ria.ru/20241209/fsb-1988087062.html

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белоруссия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире