https://ria.ru/20250403/avstrija-2009186136.html

Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США

Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США - РИА Новости, 03.04.2025

Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США

Австрия поддерживает решительную позицию Евросоюза в торговых переговорах с США, говорится в релизе ведомства канцлера Австрии. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:32:00+03:00

2025-04-03T18:32:00+03:00

2025-04-03T18:32:00+03:00

сша

австрия

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВЕНА, 3 апр - РИА Новости. Австрия поддерживает решительную позицию Евросоюза в торговых переговорах с США, говорится в релизе ведомства канцлера Австрии. Отмечается, что республика выступает за "уверенный" ответ в диалоге с США. "Как крупнейший внутренний рынок мира, мы можем и будем выступать в ЕС уверенно и решительно, мы готовились к этому сценарию уже несколько недель. В то же время мы продолжаем искать решение через переговоры с США… Мы не боимся отстаивать наши интересы", - говорится в релизе. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/makron-2009158632.html

сша

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сша, австрия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире