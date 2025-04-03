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Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США - РИА Новости, 03.04.2025
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18:32 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/avstrija-2009186136.html
Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США
Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США - РИА Новости, 03.04.2025
Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США
Австрия поддерживает решительную позицию Евросоюза в торговых переговорах с США, говорится в релизе ведомства канцлера Австрии. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:32:00+03:00
2025-04-03T18:32:00+03:00
сша
австрия
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВЕНА, 3 апр - РИА Новости. Австрия поддерживает решительную позицию Евросоюза в торговых переговорах с США, говорится в релизе ведомства канцлера Австрии. Отмечается, что республика выступает за "уверенный" ответ в диалоге с США. "Как крупнейший внутренний рынок мира, мы можем и будем выступать в ЕС уверенно и решительно, мы готовились к этому сценарию уже несколько недель. В то же время мы продолжаем искать решение через переговоры с США… Мы не боимся отстаивать наши интересы", - говорится в релизе. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/makron-2009158632.html
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сша, австрия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Австрия, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Австрия поддержала решительную позицию ЕС в торговых переговорах с США

Австрия заявила о готовности активно защищать интересы ЕС на переговорах с США

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
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ВЕНА, 3 апр - РИА Новости. Австрия поддерживает решительную позицию Евросоюза в торговых переговорах с США, говорится в релизе ведомства канцлера Австрии.
Отмечается, что республика выступает за "уверенный" ответ в диалоге с США.
"Как крупнейший внутренний рынок мира, мы можем и будем выступать в ЕС уверенно и решительно, мы готовились к этому сценарию уже несколько недель. В то же время мы продолжаем искать решение через переговоры с США… Мы не боимся отстаивать наши интересы", - говорится в релизе.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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СШААвстрияДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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