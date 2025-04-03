https://ria.ru/20250403/avstraliya-2009160918.html

Австралийский премьер упал со сцены на предвыборном мероприятии

Австралийский премьер упал со сцены на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 03.04.2025

Австралийский премьер упал со сцены на предвыборном мероприятии

Премьер Австралии Энтони Альбанезе упал со сцены во время церемонии фотографирования на предвыборном мероприятии в штате Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:08:00+03:00

2025-04-03T17:08:00+03:00

2025-04-03T17:08:00+03:00

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энтони альбанезе

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе упал со сцены во время церемонии фотографирования на предвыборном мероприятии в штате Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал Sky News Australia. "Премьер-министр Энтони Альбанезе упал со сцены, позируя для фотографий в ходе предвыборной кампании", - сообщает телеканал. Отмечается, что инцидент произошел во время конференции профсоюза горнодобывающей промышленности и энергетики в штате Новый Южный Уэльс. В ходе фотографирования 62-летний глава правительства оступился и упал со сцены. Стоящие рядом участники помогли подняться Альбанезе, который улыбнулся и показал зрителям, что с ним все в порядке. Как отмечает телеканал, премьер не пострадал. Всеобщие выборы в федеральный парламент Австралии состоятся 3 мая. Сейчас идет предвыборная кампания, которая должна завершиться за три дня до самих выборов. Последние федеральные выборы в Австралии прошли 21 мая 2022 года, большинство мест в Палате представителей получила находившаяся в течение девяти лет в оппозиции Австралийская лейбористская партия (АПЛ) во главе с Альбанезе. После подведения итогов выборов он был приведен к присяге в качестве 31-го премьера страны и сформировал однопартийное правительство из депутатов своей фракции. Тогда правившая с 2013 года коалиция Либеральной и Национальной партии Австралии ушла в оппозицию во главе с Питером Даттоном, который ранее занимал пост министра обороны. Ожидается, что на предстоящих парламентских выборах основная борьба развернется между Энтони Альбанезе и Питером Датоном как представителями двух основных политических сил в стране. На данный момент лейбористы занимают 77 из 151 места в нижней палате парламента, оппозиция сохраняет 53 места, остальные места занимают представители других партий и независимые депутаты. На предстоящих в мае парламентских выборах австралийцы будут выбирать депутатов нижней палаты парламента (Палаты представителей), а также 40 из 76 сенаторов верхней палаты (Сената).

https://rsport.ria.ru/20240717/kornekho--1960282425.html

https://ria.ru/20250113/shvetsiya-1993422100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австралия, новый южный уэльс, энтони альбанезе