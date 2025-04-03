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Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры - РИА Новости, 03.04.2025
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00:50 03.04.2025 (обновлено: 01:30 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/avstraliya-2009001157.html
Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры
Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры - РИА Новости, 03.04.2025
Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными". РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:50:00+03:00
2025-04-03T01:30:00+03:00
австралия
канберра
в мире
дональд трамп
энтони альбанезе
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
сша
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными". Его слова цитирует австралийский телеканал ABC."Для Австралии эти пошлины не стали неожиданностью, но позвольте мне прояснить: они совершенно необоснованны. Президент Трамп упоминал взаимные пошлины. Взаимные пошлины составили бы нуль, а не 10%. Пошлины, введенные администрацией, не имеют под собой никакой логической основы и противоречат основам партнерства двух стран", - заявил Альбанезе.Премьер также добавил, что его правительство не будет стремиться ввести взаимные пошлины.Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/ssha-2009002889.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html
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австралия, канберра, в мире, дональд трамп, энтони альбанезе, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша
Австралия, Канберра, В мире, Дональд Трамп, Энтони Альбанезе, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, США
Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры

Премьер Австралии Албаниз: введение США пошлин против Канберры необоснованно

© AP Photo / Mark BakerПремьер-министр Австралии Энтони Албаниз
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mark Baker
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными". Его слова цитирует австралийский телеканал ABC.
"Для Австралии эти пошлины не стали неожиданностью, но позвольте мне прояснить: они совершенно необоснованны. Президент Трамп упоминал взаимные пошлины. Взаимные пошлины составили бы нуль, а не 10%. Пошлины, введенные администрацией, не имеют под собой никакой логической основы и противоречат основам партнерства двух стран", - заявил Альбанезе.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
США не будут облагать пошлинами критически важные товары
00:57
Премьер также добавил, что его правительство не будет стремиться ввести взаимные пошлины.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
00:09
 
АвстралияКанберраВ миреДональд ТрампЭнтони АльбанезеВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыСША
 
 
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