https://ria.ru/20250403/avstraliya-2009001157.html

Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры

Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры - РИА Новости, 03.04.2025

Премьер Австралии прокомментировал введение Трампом пошлин против Канберры

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными". РИА Новости, 03.04.2025

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австралия

канберра

в мире

дональд трамп

энтони альбанезе

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

сша

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными". Его слова цитирует австралийский телеканал ABC."Для Австралии эти пошлины не стали неожиданностью, но позвольте мне прояснить: они совершенно необоснованны. Президент Трамп упоминал взаимные пошлины. Взаимные пошлины составили бы нуль, а не 10%. Пошлины, введенные администрацией, не имеют под собой никакой логической основы и противоречат основам партнерства двух стран", - заявил Альбанезе.Премьер также добавил, что его правительство не будет стремиться ввести взаимные пошлины.Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009002889.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html

австралия

канберра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, канберра, в мире, дональд трамп, энтони альбанезе, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша