Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 03.04.2025 (обновлено: 14:09 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ataki-2009085728.html
Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России
Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России
Украинские войска за минувшие сутки атаковали четыре объекта российской энергетической инфраструктуры в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:53:00+03:00
2025-04-03T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
черноморнефтегаз
пао «россети центр»
запорожская область
луганск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008970151_0:380:2930:2028_1920x0_80_0_0_f68b23fb710d3ff26702ea96c944587f.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали четыре объекта российской энергетической инфраструктуры в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны."За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру", — говорится в заявлении.Отмечается, что накануне в 00:43 в Луганске украинские боевики ударили дроном по газораспределительной станции "Сватово" филиала ООО "Черноморнефтегаз" — Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз". В результате повреждение получило оборудование, началось возгорание. Более 11 тысяч человек перестали получать газ. "В Курской области в 02:11 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская — Клюква № 1", без электроснабжения осталось более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе", — добавили в ведомстве.Кроме того, в 12:06 в Белгородской области артиллерийский обстрел по подстанции 110 киловольт "Максимовка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" вывел из строя трансформатор. Более 1,7 тысячи жителей Шебекинского района лишились электричества. Также в Запорожской области в 18:00 на электроподстанции 35 киловольт "Васильевка" ГУП "Таврия Энерго" произошло возгорание масляного выключателя после атаки украинского беспилотника. Электричество отключили у девяти тысяч жителей в Васильевке и Васильевском районе.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняВосемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html
https://ria.ru/20250403/ukraina-2008703177.html
https://ria.ru/20250329/sheremet-2008149360.html
россия
запорожская область
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008970151_226:0:2930:2028_1920x0_80_0_0_4529319e3f9757f472558e67cdce3eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, черноморнефтегаз, пао «россети центр», запорожская область, луганск, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Черноморнефтегаз, ПАО «Россети Центр», Запорожская область, Луганск, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России

МО: за сутки ВСУ совершили четыре атаки на энергообъекты в России

© РИА Новости / Петр ЧерновПожар на электроподстанции
Пожар на электроподстанции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Петр Чернов
Пожар на электроподстанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали четыре объекта российской энергетической инфраструктуры в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны.
"За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру", — говорится в заявлении.
Пожар на электроподстанции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия не поддастся на провокации Киева, заявила Захарова
Вчера, 11:27
Отмечается, что накануне в 00:43 в Луганске украинские боевики ударили дроном по газораспределительной станции "Сватово" филиала ООО "Черноморнефтегаз" — Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз". В результате повреждение получило оборудование, началось возгорание. Более 11 тысяч человек перестали получать газ.
"В Курской области в 02:11 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская — Клюква № 1", без электроснабжения осталось более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе", — добавили в ведомстве.
Кроме того, в 12:06 в Белгородской области артиллерийский обстрел по подстанции 110 киловольт "Максимовка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" вывел из строя трансформатор. Более 1,7 тысячи жителей Шебекинского района лишились электричества.
Также в Запорожской области в 18:00 на электроподстанции 35 киловольт "Васильевка" ГУП "Таврия Энерго" произошло возгорание масляного выключателя после атаки украинского беспилотника. Электричество отключили у девяти тысяч жителей в Васильевке и Васильевском районе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
"Залужный — мясник, Зеленского презирают". Кого ВСУ готовят в президенты
Вчера, 08:00

Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня

Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия
29 марта, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЧерноморнефтегазПАО «Россети Центр»Запорожская областьЛуганскВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала