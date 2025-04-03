Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России
МО: за сутки ВСУ совершили четыре атаки на энергообъекты в России
Пожар на электроподстанции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали четыре объекта российской энергетической инфраструктуры в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны.
"За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру", — говорится в заявлении.
Отмечается, что накануне в 00:43 в Луганске украинские боевики ударили дроном по газораспределительной станции "Сватово" филиала ООО "Черноморнефтегаз" — Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз". В результате повреждение получило оборудование, началось возгорание. Более 11 тысяч человек перестали получать газ.
"В Курской области в 02:11 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская — Клюква № 1", без электроснабжения осталось более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе", — добавили в ведомстве.
Кроме того, в 12:06 в Белгородской области артиллерийский обстрел по подстанции 110 киловольт "Максимовка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" вывел из строя трансформатор. Более 1,7 тысячи жителей Шебекинского района лишились электричества.
Также в Запорожской области в 18:00 на электроподстанции 35 киловольт "Васильевка" ГУП "Таврия Энерго" произошло возгорание масляного выключателя после атаки украинского беспилотника. Электричество отключили у девяти тысяч жителей в Васильевке и Васильевском районе.
Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.