https://ria.ru/20250403/ataki-2009085728.html

Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России

Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России - РИА Новости, 03.04.2025

Минобороны рассказало о новых атаках на энергообъекты в России

Украинские войска за минувшие сутки атаковали четыре объекта российской энергетической инфраструктуры в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:53:00+03:00

2025-04-03T12:53:00+03:00

2025-04-03T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

черноморнефтегаз

пао «россети центр»

запорожская область

луганск

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали четыре объекта российской энергетической инфраструктуры в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны."За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру", — говорится в заявлении.Отмечается, что накануне в 00:43 в Луганске украинские боевики ударили дроном по газораспределительной станции "Сватово" филиала ООО "Черноморнефтегаз" — Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз". В результате повреждение получило оборудование, началось возгорание. Более 11 тысяч человек перестали получать газ. "В Курской области в 02:11 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская — Клюква № 1", без электроснабжения осталось более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе", — добавили в ведомстве.Кроме того, в 12:06 в Белгородской области артиллерийский обстрел по подстанции 110 киловольт "Максимовка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" вывел из строя трансформатор. Более 1,7 тысячи жителей Шебекинского района лишились электричества. Также в Запорожской области в 18:00 на электроподстанции 35 киловольт "Васильевка" ГУП "Таврия Энерго" произошло возгорание масляного выключателя после атаки украинского беспилотника. Электричество отключили у девяти тысяч жителей в Васильевке и Васильевском районе.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняВосемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html

https://ria.ru/20250403/ukraina-2008703177.html

https://ria.ru/20250329/sheremet-2008149360.html

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вооруженные силы украины, россия, черноморнефтегаз, пао «россети центр», запорожская область, луганск, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский