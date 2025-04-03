https://ria.ru/20250403/astro-2009175538.html

Взрывоопасный месяц: астрологический прогноз на апрель 2025

Взрывоопасный месяц: астрологический прогноз на апрель 2025 - РИА Новости, 03.04.2025

Взрывоопасный месяц: астрологический прогноз на апрель 2025

Астрологи единогласны в своих прогнозах: апрель 2025 года грозит стать периодом невиданных испытаний и потрясений. Впервые за десятилетия Нептун входит в знак... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:46:00+03:00

2025-04-03T17:46:00+03:00

2025-04-03T17:47:00+03:00

марс

львов

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Астрологи единогласны в своих прогнозах: апрель 2025 года грозит стать периодом невиданных испытаний и потрясений. Впервые за десятилетия Нептун входит в знак Овна, создавая разрушительное сочетание мистической силы и огненной энергии. Какие знаки пострадают больше всего и как минимизировать негативные последствия этого опасного периода?Взрывоопасное времяОгненный Овен и мистический Нептун создают небывалую комбинацию энергий. Месяц бесконтрольной активности и хаотичных перемен начался не просто так. Астрологи предупреждают, что конец марта ознаменовался входом Нептуна в знак Овна, что усилит как интуицию, так и иллюзии у всех без исключения.Представители водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы) окажутся под двойным ударом — их чувствительность усилится до предела, вызывая эмоциональные перепады и искаженное восприятие реальности. Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) рискуют потерять опору под ногами из-за размытых границ ответственности.Мощные Марс и Плутон, управляющие Овном, делают апрель временем повышенной агрессии и конфликтности. Огненная троица (Овен, Лев и Стрелец) может испытывать неконтролируемые вспышки гнева, которые приведут к разрушительным последствиям.Красные даты апреляНапряженная обстановка сохранится весь месяц, но есть особо опасные дни, когда риск конфликтов, аварий и несчастных случаев достигнет пика. Астрологи настоятельно рекомендуют соблюдать максимальную осторожность вечером 3-го, 5-го, 6-го числа и в первой половине 8-го апреля.Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) особенно уязвимы 13-14 апреля, когда полнолуние усилит общую нестабильность. Самым тяжелым будет период с 21 по 27 апреля — вечер 22-го, а также 23, 25, 26 и 27 апреля станут настоящим испытанием для всех знаков зодиака без исключения.Первая и третья декады апреля потребуют повышенного внимания от всех. Конфигурация Марса, Плутона и Лилит создает атмосферу агрессии, способную спровоцировать как личные конфликты, так и глобальные катаклизмы.Конфликты и импульсивные решенияАпрель 2025 года — время, когда слова могут ранить сильнее ножа. Повышенная импульсивность приведет к острым конфликтам, которые запомнятся надолго. Особенно опасно выяснять отношения для Овнов и Скорпионов — их природная страстность под влиянием космических сил может выйти из-под контроля.Тельцам и Козерогам следует избегать принятия важных решений — их обычная рассудительность будет затуманена влиянием Нептуна. Львы и Стрельцы рискуют совершить необдуманные поступки из-за переизбытка энергии, а Близнецы могут запутаться в собственных словах, создав непоправимые недоразумения.Всем знакам избегать массовых мероприятий в дни повышенного риска. Полнолуние 13 апреля и новолуние 28 апреля могут активизировать негативные события, включая природные катаклизмы и общественные беспорядки.Финансовая историяРетроградная Венера до середины месяца делает финансовые вопросы особенно опасными. Есть высокий риск финансовых потерь, особенно для Тельцов, Весов и Рыб, для которых влияние Венеры особенно важно.Девы и Козероги, обычно осторожные в денежных вопросах, могут поддаться иллюзиям и совершить необдуманные вложения. Водолеи и Близнецы рискуют потерять крупные суммы из-за спонтанных решений. Ракам следует особенно внимательно проверять все финансовые документы — высок риск мошенничества.Нельзя совершать крупные покупки до второй половины апреля. Любые финансовые предложения, особенно кажущиеся слишком выгодными, могут оказаться ловушкой. Стрельцам и Львам следует сдерживать свой азарт, чтобы не потерять накопления.Здоровье под ударомАпрельское напряжение особенно негативно скажется на здоровье. Игнорирование симптомов в этот период может привести к серьезным последствиям. Овны, Раки и Скорпионы находятся в зоне повышенного риска нервных срывов.Львы и Козероги могут столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы. Рыбам и Стрельцам необходимо беречь ноги от травм. Тельцам следует особенно внимательно относиться к горлу и шейному отделу. Близнецам и Водолеям угрожают респираторные заболевания.Как выжить в апрельском хаосеНесмотря на мрачные прогнозы, астрологи предлагает рекомендации, которые помогут смягчить негативное влияние апреля 2025 года. Главное — сохранять спокойствие и не поддаваться импульсивным желаниям.Девам и Весам рекомендуется воздержаться от экспериментов с внешностью. Львам и Овнам необходимо контролировать свои эмоции и не вступать в конфликты. Водолеям и Близнецам стоит отложить важные переговоры. Ракам и Рыбам следует больше времени уделять духовным практикам и медитации.При этом энергию апреля можно использовать и в позитивном ключе. Огненный Овен дает всем знакам шанс на прорыв в сферах, требующих активности и смелости. Влияние Нептуна поможет развить интуицию и творческий потенциал, если направить его в мирное русло.Апрель 2025 года станет временем испытаний для всех знаков зодиака, но те, кто прислушается к рекомендациям специалистов, смогут не только избежать опасностей, но и использовать мощную энергию месяца для позитивных перемен в своей жизни.

марс

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марс, львов