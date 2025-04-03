https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html

Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области

Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 03.04.2025

Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области

В девяти районах и округах Липецкой области начался сев яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:16:00+03:00

2025-04-03T19:16:00+03:00

2025-04-03T20:06:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. В девяти районах и округах Липецкой области начался сев яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, яровыми культурами уже занято почти 13 тысяч гектаров. На 11,8 тысячи гектаров — яровая пшеница, ячмень, горох и овес, на 1,2 тысячи гектаров — однолетние травы. Под яровой сев в 2025 году отвели больше 1 миллиона гектаров. Самые большие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. Артамонов отметил, что параллельно аграрии подкармливают озимые культуры и многолетние травы. Первая подкормка практически завершена: удобрения внесены на 305 тысячах гектаров. "Слаженная работа аграриев, обеспеченность техникой и ресурсами, а также оперативное взаимодействие с нашим минсельхозом позволят выполнить плановые показатели в установленные сроки. Мы традиционно демонстрируем высокую эффективность работы нашего АПК, оставаясь одним из субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250402/artamonov-2008855464.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов