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Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 03.04.2025
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Липецкая область
 
19:16 03.04.2025 (обновлено: 20:06 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html
Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области
Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 03.04.2025
Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области
В девяти районах и округах Липецкой области начался сев яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:16:00+03:00
2025-04-03T20:06:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. В девяти районах и округах Липецкой области начался сев яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, яровыми культурами уже занято почти 13 тысяч гектаров. На 11,8 тысячи гектаров — яровая пшеница, ячмень, горох и овес, на 1,2 тысячи гектаров — однолетние травы. Под яровой сев в 2025 году отвели больше 1 миллиона гектаров. Самые большие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. Артамонов отметил, что параллельно аграрии подкармливают озимые культуры и многолетние травы. Первая подкормка практически завершена: удобрения внесены на 305 тысячах гектаров. "Слаженная работа аграриев, обеспеченность техникой и ресурсами, а также оперативное взаимодействие с нашим минсельхозом позволят выполнить плановые показатели в установленные сроки. Мы традиционно демонстрируем высокую эффективность работы нашего АПК, оставаясь одним из субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250402/artamonov-2008855464.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области

Артамонов: аграрии Липецкой области начали сев яровых культур

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. В девяти районах и округах Липецкой области начался сев яровых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, яровыми культурами уже занято почти 13 тысяч гектаров. На 11,8 тысячи гектаров — яровая пшеница, ячмень, горох и овес, на 1,2 тысячи гектаров — однолетние травы. Под яровой сев в 2025 году отвели больше 1 миллиона гектаров. Самые большие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами.
Артамонов отметил, что параллельно аграрии подкармливают озимые культуры и многолетние травы. Первая подкормка практически завершена: удобрения внесены на 305 тысячах гектаров.
"Слаженная работа аграриев, обеспеченность техникой и ресурсами, а также оперативное взаимодействие с нашим минсельхозом позволят выполнить плановые показатели в установленные сроки. Мы традиционно демонстрируем высокую эффективность работы нашего АПК, оставаясь одним из субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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