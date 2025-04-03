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В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов - РИА Новости, 03.04.2025
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08:58 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/armeniya-2009031286.html
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов - РИА Новости, 03.04.2025
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов
Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:58:00+03:00
2025-04-03T08:58:00+03:00
армения
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михаил галузин
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евразийский экономический союз
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы с Арменией союзники, стратегические партнеры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня", - сказал он, отвечая на вопрос агентства, запрашивала ли Москва разъяснения Еревана по поводу одобрения парламентом Армении вступления в Евросоюз. Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.
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армения, россия, ереван, михаил галузин, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире
Армения, Россия, Ереван, Михаил Галузин, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз, В мире
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов

Галузин: РФ и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"Мы с Арменией союзники, стратегические партнеры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня", - сказал он, отвечая на вопрос агентства, запрашивала ли Москва разъяснения Еревана по поводу одобрения парламентом Армении вступления в Евросоюз.
Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.
Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.
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АрменияРоссияЕреванМихаил ГалузинАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзЕвросоюзВ мире
 
 
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