https://ria.ru/20250403/armeniya-2009031286.html

В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов

В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов - РИА Новости, 03.04.2025

В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов

Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:58:00+03:00

2025-04-03T08:58:00+03:00

2025-04-03T08:58:00+03:00

армения

россия

ереван

михаил галузин

алексей оверчук

евразийский экономический союз

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы с Арменией союзники, стратегические партнеры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня", - сказал он, отвечая на вопрос агентства, запрашивала ли Москва разъяснения Еревана по поводу одобрения парламентом Армении вступления в Евросоюз. Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.

https://ria.ru/20250403/armeniya-2009028958.html

армения

россия

ереван

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Ольга Фомченкова

армения, россия, ереван, михаил галузин, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире