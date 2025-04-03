https://ria.ru/20250403/armeniya-2009031286.html
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов - РИА Новости, 03.04.2025
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов
Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:58:00+03:00
2025-04-03T08:58:00+03:00
2025-04-03T08:58:00+03:00
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ереван
михаил галузин
алексей оверчук
евразийский экономический союз
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы с Арменией союзники, стратегические партнеры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня", - сказал он, отвечая на вопрос агентства, запрашивала ли Москва разъяснения Еревана по поводу одобрения парламентом Армении вступления в Евросоюз. Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.
https://ria.ru/20250403/armeniya-2009028958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, россия, ереван, михаил галузин, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире
Армения, Россия, Ереван, Михаил Галузин, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз, В мире
В МИД рассказали об обсуждении с Арменией актуальных вопросов
Галузин: РФ и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности