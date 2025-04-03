https://ria.ru/20250403/armeniya-2009028958.html

В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС

В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС - РИА Новости, 03.04.2025

В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС

Находиться одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно, но дело за Арменией, ей решать где лучше быть, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:16:00+03:00

2025-04-03T08:16:00+03:00

2025-04-03T08:18:00+03:00

армения

россия

ереван

михаил галузин

алексей оверчук

евразийский экономический союз

евросоюз

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Находиться одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно, но дело за Арменией, ей решать где лучше быть, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз", - сказал Галузин.Он подчеркнул, что ЕАЭС является объединением равноправных государств, а ЕС - это структура, в которой "царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами"."Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть. Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности", - отметил замминистра.Галузин добавил, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает вектор своего развития.Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.

https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

https://ria.ru/20250305/armeniya-2003085563.html

https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, ереван, михаил галузин, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз