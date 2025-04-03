В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС
Галузин заявил о невозможности для Армении одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Находиться одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно, но дело за Арменией, ей решать где лучше быть, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он подчеркнул, что ЕАЭС является объединением равноправных государств, а ЕС - это структура, в которой "царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами".
"Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть. Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности", - отметил замминистра.
Галузин добавил, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает вектор своего развития.
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Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.
Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.
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