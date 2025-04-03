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В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС - РИА Новости, 03.04.2025
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08:16 03.04.2025 (обновлено: 08:18 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/armeniya-2009028958.html
В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС
В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС - РИА Новости, 03.04.2025
В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС
Находиться одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно, но дело за Арменией, ей решать где лучше быть, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:16:00+03:00
2025-04-03T08:18:00+03:00
армения
россия
ереван
михаил галузин
алексей оверчук
евразийский экономический союз
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Находиться одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно, но дело за Арменией, ей решать где лучше быть, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз", - сказал Галузин.Он подчеркнул, что ЕАЭС является объединением равноправных государств, а ЕС - это структура, в которой "царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами"."Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть. Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности", - отметил замминистра.Галузин добавил, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает вектор своего развития.Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.
https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html
https://ria.ru/20250305/armeniya-2003085563.html
https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html
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армения, россия, ереван, михаил галузин, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз
Армения, Россия, Ереван, Михаил Галузин, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз
В МИД России прокомментировали принятие в Армении закона о вступлении в ЕС

Галузин заявил о невозможности для Армении одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Находиться одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно, но дело за Арменией, ей решать где лучше быть, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз", - сказал Галузин.
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Он подчеркнул, что ЕАЭС является объединением равноправных государств, а ЕС - это структура, в которой "царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами".
"Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть. Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности", - отметил замминистра.
Галузин добавил, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает вектор своего развития.
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Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.
Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся.
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