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Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
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04:24 03.04.2025 (обновлено: 04:25 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/argentina-2009015537.html
Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США
Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США
Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:24:00+03:00
2025-04-03T04:25:00+03:00
сша
аргентина
южная америка
дональд трамп
меркосур
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам глава государства. "Благодаря Милею в отношении нас ввели пошлину в 10%, что равно тому, что взимаем мы. Мы на тех же торговых условиях, что и США. Это исторический момент", - говорится в одном из репостов. "Благодаря Милею, Трамп ввел в отношении Аргентины и стран МЕРКОСУР наиболее низкие пошлины в 10%", - гласит другая публикация, которой поделился Милей. "Аргентина станет одной из немногих важных экономик, которые будут иметь взаимные тарифы с Соединенными Штатами только в размере 10%", - отметил, в свою очередь, депутат Дамиан Арабия. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html
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сша
аргентина
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сша, аргентина, южная америка, дональд трамп, меркосур, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Аргентина, Южная Америка, Дональд Трамп, Меркосур, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США

Сторонники Милея хвалят его за то, что пошлины США составили десять процентов

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам глава государства.
"Благодаря Милею в отношении нас ввели пошлину в 10%, что равно тому, что взимаем мы. Мы на тех же торговых условиях, что и США. Это исторический момент", - говорится в одном из репостов.
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"Благодаря Милею, Трамп ввел в отношении Аргентины и стран МЕРКОСУР наиболее низкие пошлины в 10%", - гласит другая публикация, которой поделился Милей.
"Аргентина станет одной из немногих важных экономик, которые будут иметь взаимные тарифы с Соединенными Штатами только в размере 10%", - отметил, в свою очередь, депутат Дамиан Арабия.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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