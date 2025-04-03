Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США
Сторонники Милея хвалят его за то, что пошлины США составили десять процентов
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам глава государства.
"Благодаря Милею в отношении нас ввели пошлину в 10%, что равно тому, что взимаем мы. Мы на тех же торговых условиях, что и США. Это исторический момент", - говорится в одном из репостов.
"Аргентина станет одной из немногих важных экономик, которые будут иметь взаимные тарифы с Соединенными Штатами только в размере 10%", - отметил, в свою очередь, депутат Дамиан Арабия.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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