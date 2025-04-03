https://ria.ru/20250403/argentina-2009015537.html

Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США

Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025

Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США

Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:24:00+03:00

2025-04-03T04:24:00+03:00

2025-04-03T04:25:00+03:00

сша

аргентина

южная америка

дональд трамп

меркосур

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам глава государства. "Благодаря Милею в отношении нас ввели пошлину в 10%, что равно тому, что взимаем мы. Мы на тех же торговых условиях, что и США. Это исторический момент", - говорится в одном из репостов. "Благодаря Милею, Трамп ввел в отношении Аргентины и стран МЕРКОСУР наиболее низкие пошлины в 10%", - гласит другая публикация, которой поделился Милей. "Аргентина станет одной из немногих важных экономик, которые будут иметь взаимные тарифы с Соединенными Штатами только в размере 10%", - отметил, в свою очередь, депутат Дамиан Арабия. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html

https://ria.ru/20250221/mask-2000679298.html

сша

аргентина

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, аргентина, южная америка, дональд трамп, меркосур, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады