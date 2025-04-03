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Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 03.04.2025
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20:17 03.04.2025 (обновлено: 20:23 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/arest-2009206002.html
Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали
Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 03.04.2025
Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали
Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО, вину в совершении преступления он признал, сообщается Telegram-канале... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:17:00+03:00
2025-04-03T20:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО, вину в совершении преступления он признал, сообщается Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что у одного из домов на улице 2-я Институтская городского округа Мытищи 40-летняя местная жительница и её 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. В этот момент к ним подошёл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник начал выражаться нецензурной бранью и нанес волонтерам несколько ударов. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статье 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Отмечается, что дальнейшие ход и результаты расследования контролирует Мытищинская городская прокуратура.
https://ria.ru/20250403/metro-2009106194.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Россия
Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали

Ударившего женщин-волонтеров в Мытищах мужчину арестовали, он признал вину

© Прокуратура Московской областиАрестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО. Кадр видео
Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Прокуратура Московской области
Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО, вину в совершении преступления он признал, сообщается Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что у одного из домов на улице 2-я Институтская городского округа Мытищи 40-летняя местная жительница и её 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. В этот момент к ним подошёл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник начал выражаться нецензурной бранью и нанес волонтерам несколько ударов. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статье 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения).
Отмечается, что дальнейшие ход и результаты расследования контролирует Мытищинская городская прокуратура.
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