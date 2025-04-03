https://ria.ru/20250403/arest-2009206002.html

Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали

Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 03.04.2025

Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали

Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО, вину в совершении преступления он признал, сообщается Telegram-канале... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:17:00+03:00

2025-04-03T20:17:00+03:00

2025-04-03T20:23:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009206754_0:38:1262:747_1920x0_80_0_0_08ca20db476ee1f6871d1697fe7c47cb.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО, вину в совершении преступления он признал, сообщается Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что у одного из домов на улице 2-я Институтская городского округа Мытищи 40-летняя местная жительница и её 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. В этот момент к ним подошёл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник начал выражаться нецензурной бранью и нанес волонтерам несколько ударов. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статье 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Отмечается, что дальнейшие ход и результаты расследования контролирует Мытищинская городская прокуратура.

https://ria.ru/20250403/metro-2009106194.html

https://ria.ru/20250324/bloger-2007003173.html

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, россия