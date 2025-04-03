Мужчину, ударившего женщин-волонтеров в Подмосковье, арестовали
Ударившего женщин-волонтеров в Мытищах мужчину арестовали, он признал вину
© Прокуратура Московской областиАрестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО. Кадр видео
Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, ударивший женщин-волонтеров, которые грузили гумпомощь для СВО, вину в совершении преступления он признал, сообщается Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что у одного из домов на улице 2-я Институтская городского округа Мытищи 40-летняя местная жительница и её 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. В этот момент к ним подошёл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник начал выражаться нецензурной бранью и нанес волонтерам несколько ударов. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статье 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения).
Отмечается, что дальнейшие ход и результаты расследования контролирует Мытищинская городская прокуратура.